El fiestón del Icónica Santalucía Sevilla Fest estrena el Orgullo en una Plaza de España llena que vibró hasta con Curro

El concierto del Icónica Santalucía Sevilla Fest fue el pistoletazo de salida de las fiestas del Orgullo LGTBI en la capital hispalense. Kuve, Mayo, Laura Gallego y Chanel montaron un fiestón en una Plaza de España llena a rebosar en la que apareció hasta Curro.

El público se fue acercando muy poco a poco al escenario. La música empezaba a las 20:30. La apertura de puertas a las 19:30 sirvió de preámbulo a los madrugadores para probar alguno de los refrigerios y las múltiples actividades paralelas que ofrece el festival.

El ambiente festivo se notaba en el colorido del público y en la purpurina que inundó desde el principio la Plaza de España. No faltaron los motivos de la bandera LGTBI y que se notaban en la propia iluminación del evento.

Por encima de todo, el concierto del orgullo fue un fiestón en el que las pulsaciones fueron subiendo poco a poco. La primera en estrenarla fue Kuve.

La artista del Benidorm Fest se ganó el corazón de los primeros fans. Los asistentes vibraron con su interpretación de Loca XTI, el tema con el que aspiró a ir a Eurovisión.

Su voz dejó el pabellón muy alto y fue el perfecto preámbulo de lo que se avecinaba. También fue ella quien entonó las primeras reivindicaciones. "Hemos venido a este mundo a ser libres, a amar a quien amamos", decía.

Avanzaba la tarde cuando llegó uno de los puntos fuertes. La actuación de Mayo puso a todo el público a tono. Le sirvió para reivindicarse en la ciudad que le ha demostrado cariño desde que empezó a despuntar en OT 2023.

Interpretó sus propias canciones como Mis nenas o No siento Nada, pero no olvidó temas como Please don't go con el que brilló en el programa. Está a punto de presentar su nuevo single, Castigo con Elettra Lamborghini, tal como anunció para deleite de los fans.

Un festival del clásicos

Ya caía la noche cuando irrumpió en el escenario de la Plaza de España el torbellino de Laura Gallego junto a DJ Set. Fue un espectáculo de luces, colores y vestuario. La onubense salió ataviada con una chaqueta con los colores LGTBI y una peineta que no se retiró, pese a cambiar de look.

Laura Gallego, en el Orgullo de Icónica. Óscar Romero Sevilla

Su actuación fue una fiesta donde sonaron clásicos como Todos me miran, Como yo te amo o Como una Ola. De hecho, se despidió emulando a 'la más grande' mientras Curro, la mítica mascota de la Expo 92, salió al escenario.

El público enloqueció con la despedida de Laura Gallego y solo quedaba la traca final de Chanel. La hispano-cubana bailó como solo ella sabe, 'a lo Jennifer López'.

Presentó la que bautizó como su "nueva era" con canciones como Antillas, sin olvidar otras ya con trayectoria como Ping Pong o Toke.

Chanel, en el Orgullo de Icónica Fest. Óscar Romero Sevilla

Chanel se mostró incansable hasta que el público coreó sus canciones más aclamadas. Clavaíto fue el preámbulo de la fiesta final que se vivió cuando cantó 'Slomo', la canción que la llevó a la fama y que llenó de júbilo la Plaza de España en la celebración del Orgullo.