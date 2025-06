Antonio Muñoz presenta su plan para "relanzar" Sevilla: "Quiero ser el alcalde de los barrios"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presentado su plan para recuperar la alcaldía de Sevilla. "Quiero ser el alcalde de los barrios", ha dicho en un acto en el Parque Magallanes ante 300 simpatizantes y militantes.

A orillas del Guadalquivir, el alcalde ha desvelado algunos de los detalles del proyecto con el que quiere volver a la Plaza Nueva.

Uno de los principales objetivos de Muñoz será que las políticas lleguen a todos los barrios. Por ello, se ha comprometido a desarrollar un modelo de programa contrato con cada uno de ellos.

Se trata, según ha afirmado, de "firmar con anterioridad un programa de acciones a desarrollar" para que los vecinos puedan fiscalizar la gestión. La idea es que tengan un compromiso vinculante y las entidades ciudadanas puedan exigir su cumplimiento.

Igualmente, Muñoz se ha comprometido a dar "un giro de 180 grados" en la política de vivienda. "La prioridad no será cuántas se construyen, sino para quién", ha dicho.

Según ha asegurado, se trabajará para que los precios sean asequibles. Mientras, ha planteado medidas como la declaración de zonas tensionadas que aplican otras capitales y la moratoria para que no se den más licencias de pisos turísticos.

Además de llenar los barrios con nuevos equipamientos, en un modelo parecido, al que según ha afirmado, practica la Diputación de Sevilla, Muñoz ha trazado otros dos ejes principales en su propuesta para recuperar la alcaldía.

Cultura y Educación

"Quiero ser también el alcalde de la cultura y la educación porque son dos palancas fundamentales para frenar a tanta extrema derecha que hay en el continente", ha remarcado.

Muñoz ha presentado su proyecto para "relanzar Sevilla", tal como rezaba el lema de la convocatoria, arropado por sus onche concejales. "Estamos tremendamente motivados para ganar las elecciones en la ciudad y darle la vuelta", ha recalcado.

Casi nadie del PSOE se ha querido perder un acto en el que entró mientras sonaba These Things Take Time de The Smiths, uno de sus grupos preferidos.

Tras saludar al exalcalde, Juan Espadas, al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández y al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, comenzó a hacer balance de la gestión de José Luis Sanz.

"Dos años perdidos"

"Se han perdido dos años en Sevilla", comenzaba diciendo. Para Muñoz hay un "auténtico cortocircuito en los barrios de Sevilla".

"José Luis Sanz lo intenta, pero no da ni una porque no tiene claro lo que quiere para la ciudad. Va de improvisación en ocurrencia", ha dicho.

A continuación, ha pasado a detallar varios de los fracasos de los primeros dos años de gestión de Sanz. En primer lugar, ha citado la limpieza. "Me dio caña y decía que lo iba a solucionar, pero Sevilla está peor que hace dos años", ha recalcado.

El portavoz socialista también ha citado el "descontrol de los pisos turísticos". "Soy partidario de que los turistas deben ir a los hoteles", ha añadido.

Paralelamente, Muñoz ha denunciado que "los servicios sociales están colapsados", con más de 3.500 personas en lista de espera. Igualmente ha aludido a la desaparición de la participación ciudadana tras dos años sin que el Ayuntamiento tenga un Defensor del Ciudadano.

Otra de las quejas del edil socialista se ha centrado en el "abandono de los colegios públicos". "No han ejecutado absolutamente nada de presupuesto", afirmaba.

También ha lamentado el "retroceso en igualdad" que se ha vivido en estos dos años, la falta de policía local o la paralización de equipamientos como el centro cívico de Sevilla Este.

Además, ha criticado la devolución de fondos comunitarios de hasta millón y medio de euros que iban a destinarse a proyectos en barrios como Los Pajaritos y el Polígono Sur.