Las obras del Metro de Sevilla llegan a la Macarena: casi 4 años y 173 millones de euros para el tramo más difícil de construir

Las obras del Metro de Sevilla llegan a la Macarena. La maquinaria se adentrará en las calles Doctor Fedriani y San Juan de Ribera para construir el tramo más complejo, tal como reconocen todas las autoridades, con casi cuatro años de intervención.

No es casualidad que sea la parte del trayecto más costosa. La inversión es de 173 millones de euros que han sido asumidos a partes iguales por el Gobierno y la Junta de Andalucía.

El gran reto es superar el parking del Hospital Virgen Macarena. Por ello, hay que construir un túnel a 20 metros, mientras que en los anteriores la profundidad era de 12. Eso obliga a cambiar la técnica de construcción en esa parte.

Se pasará del 'cut avd cocer' al túnel en mina. Hasta ahora los operarios excavaban en superficie, se colocaban unas pantallas y se cubría la cavidad con una losa superior. Eso permite minimizar el impacto del tráfico, pues se podía seguir excavando por abajo mientras el túnel ya tenía techo.

Ahora, habrá que hacer un túnel de 20 metros para que el Metro pueda pasar por debajo del parking del Hospital Virgen Macarena.

Se construirá enfrente del centro sanitario una parada, la más importante de todo el tramo norte, porque estará preparada para que se detenga en ella la futura línea 4 circular. Estará a 20 metros de profundidad también.

Plazo de 46 meses

Quedan por delante casi cuatro años de obras. El plazo concreto es de 46 meses (3 años y 10 meses). Por eso, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han puesto el foco en las "molestias" que ocasionará a vecinos y comerciantes.

Se ha abierto hace unos días una oficina de información en el Centro Cívico Hogar San Fernando. "Es fundamental en este tipo de relaciones con los vecinos, un recurso que no acelera la obra, pero que acerca información y eso tranquiliza. También nos sirve para que sepamos si pasa algo y si hay posibilidades de resolverlo", ha recalcado Juanma Moreno.

Aparcamiento alternativo

Mientras tanto, se seguirán manteniendo reuniones con los comerciantes. Habrá un aparcamiento alternativo que conecte con el Hospital Macarena por transporte público.

Es de suma importancia, indican desde la Consejería de Fomento, que los cortes de tráfico no perjudiquen el acceso al hospital.

En ello también se ha detenido la propia María Jesús Montero. "Tenemos que preservar la accesibilidad en cada momento. Las obras originan molestias a los vecinos y comerciantes, pero se van a poner en marcha las medidas suficientes", ha recalcado.

Plan de ayudas de 300.000 euros

Una de ellas será el plan de ayudas que el Ayuntamiento habilitará para todos los comerciantes del entorno. "Será de más de 300.000 euros", ha confirmado Sanz.

Tanto el alcalde de Sevilla como Juanma Moreno y María Jesús Montero han puesto la obra del Metro de Sevilla como modelo a seguir para otras infraestructuras por la "lealtad" que supone la cofinanciación entre instituciones.

Eso ha provocado, entre otras cosas, que la obra esté cumpliendo plazos y llegue a la Macarena 28 meses después de poner la primera piedra del ramal técnico del ramal de Pino Montano. "Vamos cumpliendo en tiempo y forma", ha insistido Juanma Moreno.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el Ejecutivo central ya ha aportado 650 millones de euros. "Por cada euro que aporte la Junta, el Gobierno aportará otro", ha dicho.

Por su parte, Juanma Moreno ha puesto en valor los más de 500 millones de euros ya licitados hasta el momento.

El 60% de la obra en marcha

Con el tramo que hoy se inicia, estará en ejecución más del 60 por ciento de las obras del tramo norte de la línea 3.

No obstante, la intervención entra en una zona "sensible" y no solo por adentrarse en un terreno urbano que supone mucha afección para los ciudadanos.

También lo es porque la zona es histórica y se contempla la posibilidad de hallar vestigios arqueológicos. Es por ello que las Consejerías de Cultura y Fomento han firmado un protocolo de actuación para que no se dilaten los plazos.

Sea como sea, la obra debe llegar en 46 meses a las puertas de la Muralla de la Macarena, en la calle Muñoz Léon, donde empezará el recorrido por toda la Ronda Histórica hasta el Prado y cuyo primer tramo se licitará antes de que acabe 2025.