Pet Shop Boys desafían al calor y celebran en Sevilla sus 40 años a todo ritmo: "Es nuestra primera vez aquí y nos gusta"

Pet Shop Boys no le tienen miedo al tiempo ni al calor. Al primero porque, después de 44 años suenan con la misma fuerza; al segundo porque su cantante, Neil Tennant, salió con un abrigo largo y cuello alto en la primera parte del concierto en el Iconica Santalucia Sevilla Fest. Luego, con un sombrero y chaqueta cerrada; acabó con un tres cuartos metálico.

"It´s too hot to wear a hat", -"hace demasiado calor para llevar sombrero"-, se rindió Tennant a mitad del espectáculo, que reunió a unas 8.000 persenas en la Plaza de España de Sevilla. La única concesión a los 30 grados que no impidieron que los miles de espectadores bailaran con clásicos como You are aleas on ms mine.

La media de edad entre el respetable era alta. La nostalgia de quienes bailaron en los 90 al grupo se sumó con los nuevos fan y eso, a los extranjeros que acudieron a la cita de Sevilla. Todos estaban encantados, incluido el grupo: "Es la primera vez que tocamos aquí pero debo decir que me gusta", dijeron.

El grupo celebraba sus 40 años en los escenarios, edad que ya habían rebasado la mayoría del público. Sabedores de quiénes tenían delante, Pet Shop Boys tiraron de clásicos en un espectáculo cuidado de luces, sonido y música.

El primer tema fue Suburbia, de su disco de 1986 Please. Le siguieron guiños a los años 90 y otras referencias a los 80 con Opportunities. Tras una presentación, que fue plena declaración de intenciones, los británicos arrancaron con un reguero de clásicos.

New York City boys

Porque el espectáculo está pensado para bailar. Por eso suena como una rave, como un club británico en los 90, sin descanso, una canción tras otra. Sonó Se a Vida e, New York City Boys, Love comes quickly o su exitazo Always on my mind, momento álgido del concierto.

El ritmo, marca de los británicos, no paró en ningún momento. Fue un concierto rápido, para bailar. Sonaron al final It's a sin o la maravillosa West end girls. El cierre fue Being boring, justo lo contrario que su espectáculo.