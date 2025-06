Los Caños vuelven después de 20 años para deleite de sus fans, de Víctor Elías y de Grison: "Hemos resucitadoal muerto"

"Nos dijeron que despertar a Los Caños era como despertar a un muerto. Sevilla, hemos resucitado al muerto". Al acabar los primeros compases de la música de presentación y tras una serie de vídeos de hace 20 años, cuando el grupo tenía éxito (y mucho más pelo), el cantante bromeó con la vuelta a los escenarios de la formación.

Pero Los Caños no estaban muertos, estaban de parranda. Lo demostraron en un concierto que rozó las 2 horas pese al calor y en el que su público -de casi toda Andalucía, pero sobre todo de su Cádiz natal- llenó la Plaza de España en una edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest en el que se cantó a pleno pulmón.

El concierto empezó como un repaso a los grandes temas de la banda. Todo el mundo esperaba su canción más conocida, Niña piensa en ti. Y como el grupo no acababa de arrancarse, fue el público el que la cantó hasta dos veces en sendos descansos de los músicos.

Los locos somos así, Nunca llueve al sur de California, El virus del amor... Los de Cádiz no han perdido las ganas de tocar y su público tampoco las de bailar. La media de edad, comentaba un asistente que acudía con su novia, estaba por encima de los 40 años, como se podía esperar, aunque con las mismas ganas de bailar que hace 20 años.

Hasta aquí lo esperable. Un concierto que retoma, 20 años después de retirarse, el espíritu de una banda en el mismo sitio donde se tomómo un respiro: Sevilla. Pero tenían varias sorpresas escondidas en la manga.

Víctor Elías

La primera estaba sobre el escenario y, la segunda, entre el público. Víctor Elías -actor de Los Serrano, músico, director musical...- era quien estaba a los teclados. Los asistentes celebraron su presencia con ganas. Y en la grada, aunque pasó desapercibido, hubo quien sí notó la presencia de otro músico: Grison, que representa La Revuelta en TV1 cada noche.

Pero el público no había ido a ver famosos sino a recordar su juventud. Que 20 años no es nada, que febril la mirada... Todo eso, pero no por tangos sino por la música de Los Caños. Y el recuerdo fue completo, porque no solo vieron a Los Caños. También a Kiko y Shara.

Kiko y Shara, en una de las sorpresas del concierto. Marta Carrión Sevilla

Porque la hermana de Kiko apareció en medio del concierto para cantar con su hermano los temas más conocidos del dúo que sucedió a Los Caños, para alegría de los presentes. Ni el calor ni que fuese domingo paró los pies de quienes estaban en la Plaza de España.

Los Caños, anoche, eran Los Rolling Stone andaluces. Los Beatles de la Bahía de Cádiz. Su público se sabía todas las letras y consiguieron reunir en el Icónica Santalucía Sevilla Fest un grupo enorme de incondicionales que coreó todas sus letras.

Tras 1 horas y 45 minutos de conciertos, con más colaboraciones y un rato de diálogo con el público -aplausos para un abanico que decía 'Puto calor'-, el escenario se fue a negro. Pero de allí no se movió nadie porque no había sonado Niña piensa en ti.

¿Que ellos no la cantan? El público, por tercera vez, empezó a corear el tema más conocido de la banda. Los músicos tardaron segundos en volver al escenario y arrancarse con ese tema, que cerró la noche.

Hace 30 años, cuando Los Caños estaban en lo más alto, la Plaza de España era un sitio para hacer botellón. Lo saben muchos de quienes estaban anoche allí. En 30 años ya no hacen botellón, muchos tienen familia y hasta hijos con edad de salir de copas. En tres décadas ha cambiado casi todo, pero los fan de Los Caños no.