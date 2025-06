Cayetano Barrera, tajante sobre su 13,925 en Selectividad en Sevilla: "Aquí no me han regalado nada"

La mañana de este jueves se han dado a conocer las notas de Selectividad. A pesar de que el pasado miércoles se filtraron las notas de la PAU de Andalucía, a todos los alumnos no les dio tiempo de ver las calificaciones. Sin embargo, Cayetano Barrera, uno de los estudiantes estrella de la Pau 2025 sí las vio.

Este vecino de Paradas terminó la tarde del pasado martes con una de las mejores noticias. Se ha convertido en la tercera mejor nota de Selectividad de Sevilla. Concretamente, el sevillano ha sacado un 13,925. "Pensaba que no eran las calificaciones definitivas, pero por lo visto sí", destaca.

"Ahora mismo estoy que no me lo creo, esto es mucho para mí", cuenta el estudiante a EL ESPAÑOL. El sevillano defiende que todo ha sido "fruto del esfuerzo y la constancia" y que "aquí nadie ha regalado nada".

Después del verano, Cayetano comenzará sus estudios en el grado de Ingeniería de Software en Sevilla. "Era mi primera opción desde siempre, es algo vocacional. La carrera la he tenido clara siempre, pero no sé a qué me quiero dedicar en un futuro", relata.

Cayetano destaca que "no ha sido un camino fácil". "El primer curso de bachillerato ha sido sencillo, no me he tenido que esforzar mucho para sacármelo. Estudiaba unas tres o cuatro horas a diario", señala el estudiante.

Siete horas de estudio diario

Sin embargo, el mismo destaca que para entrar en la carrera ha tenido que "estar estudiando todos los días desde las 17,00 horas hasta las 00,00 horas, salvo los descansos para comer".

Cayetano, aunque vive en el municipio de Paradas, cursó los estudios de bachillerato en la Campiña de Arahal. La razón de ello es que su localidad natal no cuenta con institutos en los que cursar los estudios post obligatorios.

Ahora, tras más casi nueve meses de tardes de estudios, Cayetano ha recogido sus frutos y se ha alzado como la tercera mejor nota de PAU en Sevilla. Por delante de este paradeño únicamente se encuentran Fernando del Toro, natural de San Juan, y Kel González.

Estos últimos han sacado un 13,954 y un 13,950 respectivamente y se han hecho con el título de las dos mejores notas de Selectividad de Sevilla.