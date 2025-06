Dani Franco, artista de Santa Justa: "Quién piense que El Rocío es solo una fiesta, es que nunca ha hecho el camino"

Dani Franco es uno de los miles de sevillanos que no se han perdido El Rocío 2025. Aunque no es rociero de cuna, de una u otra forma, lleva participando en la romería de los 12 años. Este año, por ejemplo, no ha podido hacer el camino de vuelta por sus obligaciones.

En esta ocasión ha hecho el camino con la hermandad de Camas, a la que está vinculado desde muy pequeño, pero también ha compartido tiempo con hermanos de la Castrense y de Mairena del Alcor. Defiende que "lo más importante es la reunión o la familia que te acompaña".

A sus 36 años, tiene ya mucha experiencia en el camino. Lo hace, por devoción, pero ya en la aldea dedica muchas horas a su profesión como cantante flamenco. Su voz quebrada entonando sevillanas clásicas ameniza decenas de veladas cada año antes de que la Virgen lo detenga todo.

¿Qué es lo que no puede faltar en el camino?

Lo único que no puede faltar en el camino es la predisposición y las ganas de ir a ver a la Virgen. Y lo más importante es la reunión o la familia que te acompaña al hacer la peregrinación.

¿Qué le parece la polémica sobre la hermandad de Villamanrique?

Me causa tristeza que pasen estas cosas. Sobre todo por las personas que van con fe y tienen muchas ganas de vivir el momento de ver de cerca a la Virgen. Eso creo que debía estar por delante de las rencillas que haya entre hermandades, entre familias o entre amigos.

¿Qué piensa de quienes vinculan El Rocío únicamente con la fiesta?

Quién piense eso es que no ha hecho el camino, por lo menos como yo lo he vivido. Como decía una sevillana: "Si vengo a verte por vino, la ceguera por castigo, ¡ay Rocío! Mándame que haga mil veces el camino y no no te pueda ver".

¿Qué ha sido lo peor?

Lo peor siempre es acordarse y echar de menos a los que este año no han podido hacerlo.

¿Cuál ha sido el momento más especial de la romería en 2025?

Este año poder haber bautizado a un amigo en el vado del Quema.

¿Cómo hay que ir vestido a El Rocío?

La indumentaria es muy personal. En mi opinión, es importante que se vaya cómodo, con un pañuelo para protegerse del polvo del camino, una gorra o un sombrero para el sol o el frío. También un calzado adecuado. Pero es indiferente. Lo único que importa es ir a verla.

¿Qué siente cuando está delante de la Virgen?

No se puede explicar. Solo puedo decir a la gente que haga el camino como hay que hacerlo. Cuando lo terminen y se vean delante de la Virgen, lo entenderán.

¿Camino de ida o de vuelta?

Los dos caminos son muy diferentes. Los dos son muy bonitos. Si pudiera, cada año haría los dos.

¿En qué piensa cuando flaquean las fuerzas en el camino?

Las fuerzas te fallan en momentos en los que el cansancio te puede, crees que no vas a poder seguir. Después miras al lado, ves a tu familia, tus amigos, personas mayores, niños pequeños, y entonces es cuando te lavas la cara, cantas una sevillana con tu compadre, los mayores ríen y los niños bailan. Y sigues andando.