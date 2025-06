Morante, el torero que ha abierto la Puerta Grande de Madrid y pensó en el suicidio "como alivio" a su enfermedad

Morante de la Puebla montó el taco este domingo en la Plaza de las Ventas. El torero de Sevilla logró, por primera vez en su carrera, abrir la Puerta Grande de unas plazas más exigentes del mundo. Ese éxito dista solo unos pocos meses de su confesión más cruda, cuando contó que había barajado quitarse la vida.

El torero, nacido en La Puebla del Río (Sevilla) -de ahí su nombre-, convive con problemas de salud mental desde hace años. Eso no le ha impedido hacer faenas para la historia. Cortó un rabo en la plaza de toros de Sevilla, algo que no había ocurrido en 52 años, en 2023. Abrió la Puerta Grande en Madrid este 2025.

El éxito y la gloria están muy cerca del abismo, confesó el propio diestro al diario ABC en marzo de este año. Allí explicó que sufre un trastorno disociativo. "Una enfermedad muy compleja, triste y dolorosa", contó.

De hecho, lo más desgarrador de esas declaraciones estaban en que, debido a esos problemas de salud mental, el torero había pensado en el suicidio para acabar con su dolor. "He pensado en la muerte como alivio", publicó ABC.

Debido a esos problemas de salud mental, se ha retirado en varias ocasiones de forma temporal. Cuando no ha estado al cien por cien, lo ha dejado. A veces, ha contado él mismo, no tenía fuerzas ni para vestirse de torero.

"No podía seguir así"

"No podía seguir así. No tenía fuerzas ni para vestirme de torero y me pasaba los días llorando", contó el diestro. Casado y padre de tres hijos, la muerte llegó un momento en que le pareció una idea tentadora.

Pero por encima de ese sentimiento estaba, contó, la responsabilidad con sus seres queridos. "No me lo puedo permitir. Tengo una familia", señaló en su momento.

Morante, casado en segundas nupcias con Elisabeth Garrido desde 2010, tiene dos hijos de este matrimonio y otro del primero, que fue con Cynthia Antúnez. De ella se separaría en 2008, dos años antes de casarse con su actual pareja.

En total tres niños y la carga de ser uno de los toreros con más seguidores de España. Del mundo. Porque los orangistas son legión. Lo demostraron este domingo cuando su torero consiguió abrir la Puerta Grande de Las Ventas, hito reservado a unos pocos.

A hombros

"José Antonio. ¿Morante de la Puebla?", le gritaron desde los tendidos los aficionados que le vieron torear este domingo en Madrid. Ni rastro de los problemas que ha venido arrastrando. "Torero, torero", le jalearon cuando los jóvenes le alzaron a hombros para dar la vuelta al ruedo antes de salir por la Puerta Grande. Pasadas las 21.30 horas.

Morante de la Puebla, cabe recordar, empezó a torear en 1988. Se vistió por primera vez de luces en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. Debutó sin picadores en 1990, solo dos años después, también en Sevilla. Sería en Villafranco del Guadalquivir.

El estreno con picadores fue en Guillena, en 1994. Allí se llevó oreja y dos orejas y rabo en el segundo. Preludio de lo que sería su carrera.

La alternativa fue en Burgos con César Rincón como padrino y Fernando Cepeda como testigo. Con toros de Juan Pedro Domecq