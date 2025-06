Emilia conquista Sevilla y deja tras su paso un reguero de brillo, un guiño a los piripis y miles de gritos

La Plaza de España volvió a retumbar la pasada noche. La cantante Emilia Mernes fue la culpable de que un pelotón de jóvenes no mayores de 20 años disfrutaran de una de las jornadas más ambientadas de la semana.

Los decibelios subieron poco después de comenzar el concierto y los asistentes corearon el nombre de la cantante a pleno pulmón de principio a fin. La noche sevillana, caracterizada durante estos meses por ser de lo más calurosa, dio un respiro a las hispalenses que, sin sudores recorriendo sus rostros, pudieron disfrutar de las canciones de su ídola.

Aunque a muchas de las asistentes el concierto les supo a poco -Emilia no las deleitó con uno de sus mayores hits, Como si no importara- la argentina supo ganarse al público hispalense. En cuanto pisó la tarima, ataviada con un modelito al más estilo Sharpay Evans fusionado con las Bratz, los gritos y elogios no se hicieron esperar.

Exclusive fue el éxito que abrió la jornada y ambientó a todas las jóvenes que no repararon en acompañar a la argentina al unísono. El pop urbano latino, el movimiento de cadera de Emilia y unos modelitos a los que no les faltaba ni brillo ni calentadores fueron los ingredientes que reinaron en Plaza de España.

Brazo arriba y outfit en los que no se escatimaba con purpurina, lentejuela y todo lo que fuese sinónimo de resplandeciente. Parecía que ese era el protocolo -de estricto cumplimiento- para asistir al concierto.

El complemento que no falla

Después de haber reventado el Movistar Arena de Madrid por dos días consecutivos, la artista llegó a la hispalense pisando fuerte y dejando afónica a más de una asistente. Y es que las fans de la cantante no dudaron en sucumbir a sus deseos y gritar y cantar a pleno pulmón cuando la de los calentadores de pelo lo pidió.

La jornada del pasado viernes dio para mucho, incluso para buscarle pareja a la mascota de la protagonista. En un entorno tan único como la Plaza de España, la huella de Aníbal González no podía ser lo único sevillano que imperase; también lo hizo el montadito más famoso de la hispalense.

"No me voy de Sevilla sin probar un piripi", aseguró Emilia después de que uno de sus fans se lo aconsejara. Sin duda, la Bodeguita Antonio Romero está de enhorabuena. Pisando fuerte, la creadora de éxitos como GTA, provocó que miles de jóvenes coreasen el clásico “tú si que vales”.

Reguero de emociones

La intensidad subía y bajaba a medida que transcurría la actuación. De las rompedoras Jagger u Ojitos verdes se pasó a La Balada y Guerrero. Tras sacarle alguna que otra lágrima a quien tuviera el corazón roto, Emilia se empoderó y puso el broche con No se ve, sin olvidar, claro está, de haber entonado La Original.

Poco baile por parte de los asistentes pero mucho flash y grito. En eso se basó el Icónica Santalucía Sevilla Fest del viernes. Una noche en la que la Plaza de España dejó de ser solo un monumento para convertirse en pista de baile, escenario de emociones y templo de pop latino rebosante de brillo.