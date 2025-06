Lágrimas, salves y emociones a flor de piel en una mañana marcada por las salidas de las Hermandades del Rocío de Sevilla

Sevilla ha vivido la mañana de este miércoles uno de los momentos más emocionantes del año. Las hermandades del Rocío de Sevilla y de Triana han puesto rumbo hacia Almonte acompañadas por centenares de peregrinos rebosantes de alegría.

Entre palmas, salves y cantes, ambas corporaciones han puesto rumbo hacia la famosa aldea. Como cada año, los sevillanos viven este momento con emoción y fervor. Aunque, la Hermandad de Sevilla comienza la romería de forma especial.

La agrupación hispalense celebra este año su 75 aniversario. Por ello, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha sido uno de los encargados de colocar el Simpecado en la carreta. Esta vez, al contrario que en temporadas anteriores, el momento ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento y no en la del Salvador, lugar en el que se hace habitualmente.

Con motivo del aniversario, la Hermandad del Rocío de Sevilla ha celebrado una multitudinaria misa en la plaza del Salvador que ha congregado a decenas de devotos. Poco después de las 07,00 horas, el emblemático espacio sevillano rebosaba rocieros ataviados con batas, medallas, botas y sombreros de caña.

Ángeles, una de las sevillanas presentes en la cita, confesaba a este periódico que este año, por motivos personales, no irá al Rocío pero que no iba a perderse la misa. "He venido a acompañar a los míos todo lo que pueda", señalaba.

"Agradecer todas las cosas buenas"

"Vamos a hacer el camino para agradecer todas las cosas buenas. La Virgen nos ha dado muchísimo este año", comentaba María Eugenía, una sevillana que, como todos los años, ya disfruta de la romería.

No obstante, también hay quienes se estrenan en el camino del Rocío. Es el caso de José Manuel, quien se "escapaba del colegio para ver salir la Hermandad" y este año ha podido cumplir su sueño. "Llevo siendo hermano varios años, pero ahora es cuando el trabajo y mi economía me ha permitido hacer el camino", confiesa el sevillano.

Otra de las hermandades que ha echado a andar este miércoles ha sido la de Triana. Junto a centenares de peregrinos, la corporación ya va camino de Almonte. Esta se trata de una de las Hermandades más conocidas y en la que más rostros famosos se ven.

Victoria Federica y Sergio Rico

En esta ocasión, la sobrina del rey, Victoria Federica ha sido una de las acompañantes de la Hermandad. Haciendo gala de su buena maña con los caballos, la nieta del emérito ha paseado por las calles de Triana montada a uno de ellos y ataviada con una bata rociera.

Asimismo, el futbolista Sergio Rico también se ha dejado ver junto a su mujer, Alba Silva. Después de que sufriese un grave accidente en la aldea y por el que estuvo en la UCI por más de un mes, la pareja vuelve al Rocío junto a su hija Carla, de ocho meses.

"Estamos muy agradecidos a la Virgen, tenemos mucho que agradecer y poco que pedir", decía visiblemente emocionado el guardameta a este periódico.

"Para pedir por alguien especial"

Pero en la de Triana no solo hay caras conocidas, sino que miles de vecinos del barrio hispalense acompañan cada año a su hermandad. Es el caso de Sergio, quien va "a pedir por alguien muy especial y que está muy malito".

Este sevillano, pletórico de alegría, comenta que "este es el mejor día del año porque ahora es cuando comienza todo". "Tenemos por delante ocho días llenos de alegría y emociones. Lo duro del camino es esperar un año para que vuelva a empezar", confiesa el trianero.

Un año más, el camino hacia el Rocío congrega a miles de personas que disfrutan de la esencia andaluza. Las promesas, las gracias, los rezos y las canciones serán los protagonistas absolutos hasta el próximo lunes de Pentecostés.