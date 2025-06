Sevilla se rinde al amor de Rigoberta Bandini en el Icónica Santalucía Fest: "Guapa, guapa, guapa; y reina, y reina, y reina"

"El amor es un rayo de luz indirecta/ una gota de paz/ una fe que despierta" (El Amor, Rigoberta Bandini).

Como a la Asunción Gloriosa de Cantillana, los sevillanos ayer corearon "Guapa, guapa y guapa; y reina, y reina, y reina" a Rigoberta Bandini hacia el final de un concierto cargado de amor, redondo, donde presentó temas nuevos, cantó sus clásicos y hasta mezcló con música de baile algunas canciones míticas de su repertorio.

Porque lo de ayer en la Plaza de España fue un flechazo. Un amor "que hace luz en tu alma y hace fuego en tus venas", que dice el tema que la catalana cantó en los Goya y repitió anoche en la segunda jornada del Icónica Santalucía Sevilla Fest para delirio de los presentes.

Amor. Que te ahoga (bailando); que se apiada (golpe de abanico de alguien cercano, soplo de aire que alivia); un suave rumor que se acerca (aplausos, silbidos en la primera fila ante un guiño de Bandini); que te hipnotiza, te hace soñar (el vestuario disco que atrapa la mirada).

El concierto de Rigoberta Bandini fue una declaración de amor. Los sevillanos respondieron. No hubo sexo, pero sí mucho sudor. La alerta naranja por altas temperaturas -36 grados a las 23.00 horas- atrasó el show de la catalana a las 12 de la noche, un acierto absoluto para hacer bailable este roneo cataloandaluz.

La noche había empezado ya metida en lo Mariano y lo amoroso. Porque Zahara, quien actuó antes que Bandini, dejó al público calentito gracias a su pop a ratos íntimo y a ratos de baile. Baste recordar el disco Puta, con sus potencias y su niño Jesús y los colores de María Auxiliadora, rosa y celeste.

Un momento de la actuación de Rigoberta Bandini en Sevilla este sábado. Marta Carrión Sevilla

Bandini, por su parte, apostó por un vestuario sesentero, pop, que acompaña a su nueva propuesta de Jesucrista Superstar. La Virgen, Jesucristo y la Pasión (carnal). La catalana arrancó con temas nuevos -'simpática, pero problemática', 'vuela'- y pronto llegó al turrón.

Con Miami Beach la gente se vino muy arriba. Pero el éxtasis santateresiano de los sevillanos llegó con el temazo In Spain we call it soledad, que la artista mezcló con base de baile. El amor fue fraterno, de rave a las 10 de la mañana, de pedirle las gafas de sol a un desconocido al salir del after. De agarrarse por los hombros y saltar juntos. De comunión.

Con Pamela Anderson la gente cantó con ganas. También habla de amor el tema. Del cariño a un juguete roto de la industria del cine; del amor a quien se le exige la sexualización constante. "Pamela Anderson somos todos, este es el clickbait que usaré", cantó Bandini.

Desde ahí el concierto fue solo a mejor. Cantó El Amor. Y el público con ella. Roneo a 35 grados. Tonteo desde la Plaza de España. Tía, que me ha escrito, café y lo analizamos. Ese tipo de relación. Y luego arrancó con Julio Iglesias y Perra.

Perras de Sevilla

Ahí, el delirio. "Me alegra que sigáis siendo tan perras en Sevilla", bromeó la catalana. Su amor no distingue por fetiches. Es un amor incondicional. De película clásica. Diríase de madre, si no fuera porque luego cantó Too many drugs.

Y cuando parecía que la fiesta había acabado, llegó el bis. El público lo pidió con palmas por bulerías, como se piden las orejas en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Y ya se sabe que quien no ha visto los toros en el puerto, no ha visto toros, se le atribuye haber dicho a Joselito el Gallo. Quien no ha visto a Bandini en el Icónica, no sabe lo que es el amor.

Coda y final. Ay, mamá, que el público cantó a gritos. Centro de gravedad permanente. Como en las mejores historias de amor, acabó de pronto. La gente tardó en disolverse camino de la zona de DJs que habilita el festival hasta las 3 am. Un amor fugaz de verano. Un conciertazo. Bandini, guapa y reina.