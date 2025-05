El pelado más terrorífico de Manolo Melado: el actor de Hollywood Tony Bentley, pillado en una barbería de Sevilla

Pillado arreglándose la barba. Así estaba este sábado el actor de Hollywood Tony Bentley en el Centro de Sevilla. Había elegido la barbería de Manolo Melado, en la calle Amor de Dios, uno de los clásicos de la capital andaluza.

Mientras Melado le apuraba el afeitado con cuidado, Bentley ha ido contando a quienes estaban en la peluquería a primera hora que, cuando actuó en la serie American Horror Story, donde coincidió con compañeros como Sarah Paulson o Jessica Lange. Allí le hicieron una réplica perfecta de su cabeza, ha recordado.

No es la única anécdota que ha compartido. Gracias a su paso por series donde ha interpretado a personajes de época, conoce la historia de cómo la Florida, en EEUU, pasó de manos españolas a yankis.

Sobre la cabeza falsa, de la que ha enseñado fotos, lamenta no haberse podido quedar con ella. "Me dijeron que tenía que esperar a que acabara la temporada para comprarla, pero me pidieron 5.000 dólares", ha explicado con resignación.

Pero, ¿qué trae a un actor que ha participado en películas como 12 años de esclavitud, Dallas Buyers Club o Elvis? "Visitar el sur de España, que no lo conocía", ha explicado. Su viaje le ha llevado a Barcelona, Granada y este sábado, Sevilla.

El actor, en uno de los capítulos de la serie de terror American Horror Story. IMBD

El siguiente paso será, ha contado, Marruecos. Marcha a Tanger este mismo domingo. Antes, tendrá que lidiar con los 40 grados que hay previstos para este sábado en Sevilla. No son un problema para él, que no vive en California, sino en el golfo de México.

"Allí tenemos temperaturas parecidas a las de aquí", ha bromeado, "y con mucha más humedad", ha añadido mientras Melado le aplicaba los últimos ungüentos para acabar con su afeitado.

De España no solo conoce ya la geografía. Se dice admirador del tenista Carlos Alcaraz. "Carlitos", le ha llamado él, antes de dejarse hacer una foto.