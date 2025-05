José Luis Sanz: "Que Sevilla sea conocida en todo el mundo, no debe abocarnos al conformismo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido la necesidad de que la ciudad siga avanzando, más allá de las virtudes que la identifican. "Que Sevilla sea conocida en todo el mundo, no nos puede abocar al conformismo", ha dicho.

Así ha arrancado la gala de entrega de las 30 medallas de Sevilla, con Carlos Herrera y Ramón Ybarra como hijos predilectos. No era una jornada cualquiera. El Día de San Fernando, el Patrón, se estrenaba como fiesta mayor. El primer edil hizo un repaso de los retos que aborda la ciudad y de aquellas virtudes que no han sido suficientemente reconocidas.

Sanz considera que "Sevilla tiene lo más difícil", con una "marca consolidada en todo el planeta", que atrae inversiones y turismo. Sin embargo, ha resaltado que quizás "hay otra Sevilla que no hemos sabido promocionar al 100 por ciento".

En este contexto, ha hablado de la Sevilla tecnológica. Y ha ofrecido datos como el que sitúa a Sevilla como la mejor red 5G del país junto a Madrid, con el 98 por ciento de cobertura.

Igualmente ha resaltado el papel del Parque Tecnológico Cartuja, donde se facturan casi 5.000 millones de euros al año y trabajan más de 30.000 sevillanos.

También ha hecho alusión a las investigaciones contra el cáncer que se hacen en Sevilla o el hecho de que se prueben componentes de los satélites que van al espacio.

"Multitud de avances desconocidos"

"La marca Sevilla está, por tanto, en multitud de avances y muchas veces los desconocemos. Aquí se diseñan los chips de lectura inteligente más modernos del mundo, utilizados por las principales marcas de automóviles", ha destacado.

También se hacen en la ciudad los software de seguridad "que utilizan más de 30.000 cajeros automáticos en todo el planeta o el que da entrada al Pentágono de los Estados Unidos mediante huella digital u ocular".

"Estamos en la vanguardia tecnológica europea. Podemos presumir y poco lo hacemos", ha dicho Sanz.

El Puerto de Sevilla, que transporta 4 millones de toneladas y sus cinco universidades son otros de los motivos de los que, a juicio del alcalde, debe enorgullecerse la ciudad. También de formar parte junto a Tolouse o Hamburgo del gran triángulo de la aviación europea.

"Esto no quiere decir que sea perfecta, nos queda trabajo por delante y muchas cosas que hacer. Nos gustaría que fuera más fácil acceder a una vivienda, y que la calidad de vida sea la misma en todos los barrios", ha reconocido el alcalde.

Sanz ha elogiado a todos los que han recibido la medalla de Sevilla y los ha puesto de ejemplo para "abandonar diferencias políticas y consensuar aquellas medidas básicas que objetivamente sean positivas para la ciudad".

Monteseirín, "alcalde valiente"

El alcalde ha hecho un repaso de todos los premiados. Ha tenido palabras para todos ellos. A Alfredo Sánchez Monteseirín lo ha catalogado como un "alcalde valiente y transformador".

El discurso de José Luis Sanz ha dado el pistoletazo de salida a una gala repleta de momentos emotivos y presentada por Manu Sánchez.

Su sarcasmo ha guiado una ceremonia en la que no han faltado referencias al Betis. "Yo no me pienso quitar el luto riguroso durante unas semanas", decía.

La voz de Pastora Soler

Así ha presentado la primera de las actuaciones de Marco y Jaime Soto. Han interpretado la mítica canción 'Betis' del sevillista Silvio, todo un símbolo de la "dualidad" de la ciudad.

La otra gran actuación de la gala ha sido de Pastora Soler, otra de las premiadas. La coriana ha interpretado 'Sevilla', el himno que popularizó Rocío Jurado.

Sevilla también es ella, porque ella es Sevilla. ❤️🎶



🌟 Increíble interpretación de esta joya que Manuel Alejandro escribió para Rocío Jurado, y que hoy nos trae esta artista que hoy recibe la Medalla de Sevilla.#Sevilla en la voz de la gran @PastoraSoler.#DíaSanFernando25 pic.twitter.com/85BbrrQJvs — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) May 30, 2025

Ha sido uno de los momentos cumbre de una gala en la que Carlos Herrera, en su estreno como Hijo Predilecto de la ciudad, recordó su celebrado Pregón de Semana Santa 2001, despertando los aplausos del público.

El periodista tuvo palabras para glosar los logros de todos los reconocidos. "La ciudad es un compromiso con lo cotidiano y también con lo excepcional. La hacen los diferentes empujes individuales de su gente", resaltaba.

El gaditano Antoñito Molina, con su canción compuesta para Sevilla, cerró la gala. La ceremonia homenajeó en Fibes a los sevillanos ilustres por segundo año consecutivo en el Día de su Patrón, San Fernando, que ha estrenado este viernes su condición de fiesta mayor.