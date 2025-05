Javier Esteban: "Icónica va de Siempre Así a Scorpions pasando por Prodigy, tenemos a todas las sevillas contentas"

Icónica Santalucía Sevilla Fest cumple 5 años. Y, aunque está aún lejos de la mayoría de edad, su director, Javier Esteban, puede presumir de que el evento que creó de la mano de su empresa, Green Cow, es ya el tercero de la capital andaluza por impacto económico. Deja en la ciudad más de 200 millones de euros, solo por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril.

¿Cómo se hace esto? Con mucho trabajo y una visión: el que la Plaza de España recuperase su identidad de foro y escenario con el que se creó. Sudando mucho la camiseta para traer a primeros figuras del pop, del rock, del flamenco y de lo que encarte.

Esteban transmite la pasión por la música y tiene una cabeza que no para de crear. Tampoco entiende de imposibles. ¿Un festival en el duro verano de Sevilla? ¿La capital andaluza compitiendo con las grandes citas de la costa? ¿Cabezas de cartel que solo tocan en las mayores ciudades del mundo? Sí, sí, sí y sí.

¿Cómo oconfiguran sus carteles? Son eclépticos como poco.

Sí, nosotros no queremos ser artistas que vengan a siete festivales. Traemos grupos que son los mejores de su género. Trajimos a Megadeath y la gente no lo entendió. Pues vendieron 7.000 entradas el primer día. Este año tenemos mucho número 1 de nicho. Tenemos a todas las sevillas contentas porque nuestro festival va de Siempre Así a Scorpions pasando por Prodigy,

¿Cuál ha sido el artista más complicado de traer a Icónica Santalucía Sevilla Fest?

Fue complicado C. Tangana. Crearon una cosa, ya con el contrato firmado, que duplicaba el gasto y nos dijeron que cancelaban. Al final les propusimos pagarles acorde a lo que se vendiera. Fue el primer concierto en el que agotamos las entradas.

¿Alguno complicado este año?

Justin Timberlake, porque es la única fecha que hace en España. Tenía muchos pretendientes.

¿Se hace más fácil con el tiempo traer a números 1 a Sevilla?

Sí, porque hemos situado a Icónica en el primer nivel. Y le ponemos cariño, no solo en la música. En los baños, en los servicios para quienes vienen... Hay una vocación de excelencia.

Están en un espacio emblemático de la Expo del 29. ¿Cómo lo viven?

Nosotros nos inspiramos, como he dicho, en la Expo 92 y Curro, pero tenemos la vista puesta en la Expo del 29. Este año de hecho vamos a sacar un Curro, hemos recreado el traje porque ya no quedaba ninguno.

¿Han resucitado a Curro?

[Ríe] Sí, algo así. Además, en el 29 fue muy importante la iluminación artística. Eso lo vamos a recuperar con dos grandes faros en las torres de la plaza, como en el 29. Y hemos puesto unos quioscos como los que se instalaron en Sevilla en los años 20.

Como director del festival, ¿qué grupo le ha hecho más ilusión traer a Sevilla? ¿Cuál ha disfrutado más?

Me encantó ver al hijo de Morricone. Flipé con Scorpions. También con Raphael, que era un señor mayor hasta que subió al escenario, que parecía que le habían cambiado, qué agilidad y qué rapidez al cantar. Bailé mucho con Prodigy, ahí perdí los papeles de director [ríe].

Vista al futuro, ¿qué hay del festival en 2026?

Ya tenemos seis cosas cerradas.

¿Qué se puede contar?

Nada, nada, que contar algo puede fastidiar los contratos.

El festival ha renovado seis años más en la Plaza de España, ¿espaldarazo el modelo de Icónica?

Nosotros desde el primer momento siempre hemos estado en comunicación con el alcalde y nos ha transmitido su tranquilidad y sus buenas intenciones respecto al festival. Él me ha comentado siempre que un evento que ha traído a la ciudad un impacto económico que está solo detrás de la Semana Santa y la Feria, no hay otro igual.

¿Tanto?

Está por delante de los Goya o de la final de la Copa del Rey, sí. Además es un evento a futuro. El alcalde siempre nos ha dicho que le gusta que Icónica Santalucía Sevilla Fest es una forma de disfrutar la Plaza España para los sevillanos. No es el típico festival enfocado al turismo con precios para el turista.

La Plaza de España es el centro de su apuesta...

Sí. Nuestro objetivo es poner en valor la Plaza de España, y por eso el escenario se coloca en el centro.

¿Y de dónde surge esa idea de un gran festival internacional de primeras figuras en la Plaza de España?

Mis padres me llevaban de pequeño a la Plaza de España. Nos montaban en las barcas o en los burros. Eso me marcó. Años después me llevaron a ver la presentación de Curro, la mascota de la Expo 92. Había 50.000 personas allí viendo eso, un espectáculo tremendo.

Ya se sabe el porqué del espacio que eligió. Pero, ¿por qué un festival así? ¿No era arriesgado?

Antes nadie quería venir a Sevilla.

¿Por qué?

Había dos problemas: uno, que Sevilla históricamente no vendía entradas. Por eso se han ido cayendo todos los festivales que se han planteado. El segundo es que yo quería un festival internacional de nivel y eso hay que hacerlo en verano, que es cuando los artistas están de gira. Competimos con todos los festivales que están en la costa. ¿Qué es lo que tiene Sevilla? Somos líderes en patrimonio.

¿Y ahí surge?

Sí, yo me acuerdo del espectáculo de Curro para la Expo en la Plaza de España. Presentamos al Ayuntamiento el proyecto y ni ellos sabían que la plaza fue concebida como un auditorio.

Lo presentan además sin apoyo público...

Eso es. Es una iniciativa 100% privada. Somos el único festival de ciclo que no recibe ni un euro del Ayuntamiento. Desde el primer año. Nada. Pero no es más. Desde el primer año, que este año es el quinto, nosotros hemos pagado al Ayuntamiento de Sevilla.