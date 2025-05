La andaluza Laura Gallego es 'La última folclórica' en su nuevo espectáculo, que girará por toda España y llega a Sevilla en enero

La artista Laura Gallego es 'La última folclórica'. Así se llama su último espectáculo, que la andaluza ha presentado en el Teatro de la Zarzuela y que empezará el próximo 5 de octubre en el Coliseum de Barcelona.

La nueva propuesta de Gallego llegará a Sevilla en enero de 2026 como parte de esa gran gira nacional que la llevará a los principales teatros de España, explican desde su equipo. La gira, que produce Green Cow -que también es responsable del festival Icónica Santalucía de Sevilla-, cuenta con la dirección artística de Pedro Centeno y la dirección musical de José Antonio Márquez.

El espectáculo, indican desde su equipo, es una propuesta escénica que combina homenaje y

revolución, tradición y vanguardia. Está patrocinado por la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Cádiz.

'La última folclórica' es una propuesta que "propone un recorrido emocional por la historia de la copla, desde sus raíces mas puras hasta su reinvención con géneros como el jazz, el tango, el funk o el techno".

Así, Laura Gallego rinde homenaje al legado de las grandes figuras como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género.

"Soy la última"

'La última Folclórica es, ante todo, una reivindicación: de un arte, de una manera de sentir y de una identidad artística sin ataduras. “Este espectáculo nace cuando tomo conciencia de que no hay ninguna artista joven que se dedique por completo a la copla. Me di cuenta que era la última; no la única, pero sí la última. Con él quiero despertar a la nueva cantera, que salga alguien más joven que me diga: ‘¡Oye, que no eres la última, que yo voy detrás!’”, señala Gallego.

La artista Laura Gallego. EE Sevilla

En La Última Folclórica, Laura Gallego irrumpe en escena subida a una moto, con gafas de sol y bata de cola, y culmina como DJ con una sesión de techno-copla. En este espectáculo conviven el caracolillo de Estrellita Castro con la electrónica de club, las peinetas clásicas con la mirada libre y contemporánea de una artista que se define como “folclórica pletórica”.

Es, en sus palabras, “la versión más actualizada de mí misma”: un espectáculo que celebra la copla sin corsés, combinando emoción y fiesta, con clásicos como La bien pagá a ritmo de jazz o Tatuaje en clave de tango. Un grito artístico que desafía moldes y defiende una copla viva, auténtica y abierta al presente.