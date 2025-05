Así fue el incendio que tuvo en vilo a 77.000 vecinos de Alcalá de Guadaíra: "Vi la nube encima, como si el cielo fuera negro"

, el incendio que desató este miércoles en dicha localidad de Sevilla mantuvo todo el día a casi 80.000 vecinos encerrados en casa y a la capital andaluza -700.000 habitantes- en vilo. . Un chispazo pasadas las 13.00 en la fábrica de productos químicos Plainsur del polígono La Red de Alcalá de Guadaíra . Algo mínimo. Sin embargoen dicha localidad de Sevilla mantuvo todo el día a casi 80.000 vecinos encerrados en casa y a la capital andaluza -700.000 habitantes- en vilo. . El fuego devoró con ganas la fábrica. La columna de humo llegó a ser visible a 80 kilómetros de distancia. Y, sin embargo, solo ha habido dos heridos: el operario que manipulaba algún químico y que pudo ser el primer testigo del chispazo original y un bombero, por inhalación de humo. . La primera llamada a los servicios de emergencia 112 llegó pasadas las 13.20. Fueron más de un centenar en poco tiempo puesto que el humo se veía desde toda Alcalá e incluso Sevilla. Un vecino del Porvenir se mostraba sorprendido: "Pero cómo va a ser en Alcalá si parece que es ahí en Nervión". EP Sevilla "Controlado y acotado" el incendio de Alcalá de Guadaíra, aunque mantienen la petición de cerrar puertas y ventanas Pero no. Era una fábrica en Alcalá de Guadaíra que se dedica a productos químicos. Justo uno de los principales miedos en los momentos más críticos era que el fuego se extendiese y detonasen los productos que estaban en las instalaciones. . La rápida intervención de bomberos de la Diputación, en concreto de los parques de Alcalá de Guadaíra, de Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Utrera, Arahal, Sanlúcar la Mayor y La Rinconada, así como efectivos de los bomberos de Sevilla capital, lo evitaron. . "Controlado" Al filo de las 20.00 horas el consejero de Interior, Antonio Sanz, acompañado del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, daba por superado lo peor de la crisis: "El fuego está acotado". . Sin embargo, pasarán días antes de que se apague. Días en los que los vecinos de Alcalá no van a olvidar las sensaciones al ver la nube de humo sobre sus cabezas. . A Sara la pilló teletrabajando en su casa, ubicada en la localidad, a ocho kilómetros del polígono donde está situada la nave. En declaraciones a EL ESPAÑOL asegura que "el olor en la calle como a neumático quemado es fuerte". Ella ha seguido la recomendación de cerrar las ventanas también porque hay cenizas en el ambiente. . Francisco Javier Baños estaba trabajando en su estudio de fotografía situado en el barrio de Nueva Alcalá, a las afueras de la localidad panadera y a unos 15 minutos del polígono La Red cuando se desencadenó el incendio. Aunque se enteró por las redes sociales, se quedó impactado cuando salió a la calle. "Cielo negro"

“Vi la nube de humo encima. Como si el cielo fuera negro”, indica este alcalareño de 35 años. Además, asegura que desde el primer momento olió a productos químicos. “No sé si era sugestión, pero no olía a limpio”, añade. De hecho, al hablar con un amigo, ambos coincidían que era algo parecido al cloro.

Se fue a su casa a comer, pero por la tarde volvió al estudio. “Si estuviera en la calle, a lo mejor me lo pensaba, pero mi trabajo es dentro de un local”, dice.

De hecho, confiesa que ha visto normalidad en las calles, aunque casi todo el mundo ha seguido el consejo de cerrar ventanas y, en la medida de lo posible, no hacer actividades al aire libre. “A mis sobrinos les han suspendido la catequesis y las clases de baile. No se me ocurriría ir a correr, pero sí al gimnasio”, dice.

Mascarillas

Rubén trabaja en el polígono La Liebre, muy cercano a la nave incendiada. "Sobre las 16,00 llegó la Policía y nos dijo que si no cerrábamos, nos pusiéramos las mascarillas y así lo hicimos". Asegura que antes se asomó a la calle y salía humo de las alcantarillas y había un olor en el ambiente "insoportable a goma quemada y a químico".

En general, los vecinos de Alcalá sí han seguido las recomendaciones que la Junta ha enviado a los teléfonos móviles de todos los vecinos de la localidad en el que instaban a los vecinos cerrar puertas y ventanas para evitar que entre el humo, así como el uso de mascarillas.