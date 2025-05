Las voces de la Feria de Abril: defensa del protocolo, pérdida de la esencia del traje y firmas favoritas de las sevillanas

Por la Feria de Sevilla han miles de personas. Todas ellas con ganas de disfrutar de los encantos de esta fiesta hispalense que, como cada año, ha coronado como una de las festividades más queridas de España.

EL ESPAÑOL de Sevilla no se ha querido perder la ocasión y ha recorrido el albero en busca de las sevillanas y visitantes dispuestas a manifestar su opinión sobre las polémicas que rodean a la Feria de Abril. La serie 'Pasarela desde el albero' ha puesto la mirada en las feriantes para descubrir, además de qué piensan sobre las problemáticas, cómo se viste el Real.

El traje de gitana se adapta a los tiempos y a las modas. Cada año se ven combinaciones y alternativas más extravagantes y que dejan boquiabiertos a más de uno. Volúmenes en mangas y bajos, colores vibrantes, juego de estampados y mantoncillos y tejidos poco tradicionales.

Este periódico se ha encontrado un poco de todo en el Real. Elena Gómez, natural de Lora del Río apostó por un llamativo vestido naranja monocolor con escote asimétrico y garrucha en el volante inferior -asimétrico también-. Sin duda, una elección para las flamencas más atrevidas. Lucía, Loreto y Julia se decantaron por un traje mucho más tradicional.

El pañolillo en pico al cuello, la flor encima de la cabeza y la silueta clásica eran las características de los tres diseños; dos de ellos de la afamada diseñadora Rocío Peralta y otro de Doña Macu.

O lo que es lo mismo, un trío de trajes confeccionados por algunas de las firmas de modas flamenca impregnadas de la esencia hispalense.

Apuestas clásicas

María, vecina de Dos Hermanas, apostó por "lo de toda la vida": un conjunto de falda de corte sirena estampada con blusa blanca "con varios años ya". La misma sostiene que "se está perdiendo la esencia del traje de gitana" y, respecto a la presencia de influencers, destaca que "se nota quién es de Sevilla y quién no; quién tiene arte y quién no".

En cambio, Carolina, madrileña enamorada de la Feria de Abril, defiende que "no se está perdiendo la esencia, sino que el traje está cogiendo tonos más modernos, algo que está bien".

Loreto coincide con ella. Esta profesora de Los Remedios señala que "el vestido está evolucionando, aunque hay que mantener las características clásicas del traje de flamenca".

En el otro lado está Elena, quien abandera la idea de romper el protocolo de la Feria. "Yo estoy a favor de crear e inventar cosas nuevas. Cada vez la Feria es más divertida", apostilla. Sin embargo, esta sevillana confiese que "de flamenca, nunca gafas de sol".

Debate entre sevillanos y visitantes

Cuando llega la fecha, en las redes sociales afloran los vídeos de creadoras de contenido de fuera de Sevilla dando consejos sobre cómo vestir en la Feria. Estas publicaciones generan un auténtico debate.

Por su parte, Elena cree que "está bien que lo haga para aquello que necesiten una guía", mientras que Loreto, aunque no lo critica, defiende que "los sevillanos saben cómo vivir la Feria y no necesitan consejos de fuera". Julia cataloga este comportamiento como "una moda" que no sigue.

Esta cordobesa es firme defendesora del protocolo a la hora de vestir en la Feria de Abril y subraye que "hay que mantenerlo para que la fiesta no pierda su esencia".



Tras seis jornadas de bailes y rebujito, el Real ha hablado y, una vez más, ha demostrado que la Feria de Sevilla es, aparte de querida, una de las fiestas de España en la que más opiniones y gustos dispares convergen. Sin embargo, la amalgama de gustos no impide que sevillanos y visitantes disfruten año tras año de este espectáculo.