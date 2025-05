Loreto, profesora de Los Remedios: "Los sevillanos sabemos cómo vivir la Feria, nadie nos tiene que dar consejos"

Sevilla disfruta actualmente de una pasarela de moda natural. Se trata del Real de la feria de Abril. Un escenario en el que los farolillos sustituyen a los focos y los coches de caballos a las pantalla.

Los sevillanos viven una de sus fiestas favoritas entre volantes, flores, chaquetas y corbatas. Una de ellas de Loreto, de 28 años. Esta profesora del barrio hispalense de Los Remedios -el más cercano al recinto ferial- disfruta de la Feria catavino en mano, mantón al cuello y peonia a la cabeza.

La sevillana ha sido una de las amantes del rebujito que se ha animado ha formar parte de la serie 'Pasarela desde el albero'. En ella defiende que "la actitud es fundamental para vivir una buena Feria".

¿De dónde es lo que llevas puesto?

El traje es de Doña Macu, el mantón ni idea, la verdad, me lo ha regalado mi madre con mucho cariño.

⁠¿Qué no le puede faltar a una buena flamenca?

Presencia, alegría y un buen traje de flamenca. Pero la actitud es fundamental para vivir bien la Feria de Sevilla.

¿Qué moda del traje de flamenca nunca te pondrías?

Creo que los hombros descubierto. A mi parecer, esta moda le quita la esencia al traje de flamenca.

¿Qué opinas de las influencers que dan consejos sobre cómo ir a la Feria de Sevilla?

Tal vez para la gente de fuera es muy positivo porque les ayuda, pero somos los sevillanos quienes vivimos esta fiesta y sabemos cómo va. Nadie nos tiene que dar consejos.

Respecto a la gente que viene de fuera de Sevilla, compartir esta fuesta es un orgullo para todos. Si quienes vienen la respetan, invitados están todos.

⁠¿Prefieres vestirte con un traje de flamenca low cost o ir sin vestir de flamenca pero arreglada?

Depende de si sabes llevar un traje de bajo coste.

⁠Tienda de moda flamenca favorita

Me encantan los diseñadores Anguas, que son de Pilas, y ojalá llevar algún día algo de ellos. Sus diseños me encantan porque tienen mucho volumen, flipo con ellos.

⁠Mejores combinaciones para un traje de flamenca

El rojo me gusta y, como no, los lunares no pueden faltar. También un color claro y un mantón oscuro.

Truco para sobrevivir todo el día vestida de flamenca

Llevar zapatos que no te duelan y un traje que sea cómodo, aunque esto último no suele pasar.

⁠¿Crees que está perdiendo la esencia el traje de flamenca?

No, creo que está evolucionando. A mí me gusta mucho la moda y que se adapte pero también creo que hay ciertas cosas que no se deberían de perder. Por ejemplo los volantes o un cuerpo ceñido. Yo soy muy partidaria del protocolo de la Feria, pero también hay que respetar los gustos de cada uno.

⁠¿Qué diseñador te gustaría que te vistiera para la feria?

Anguas cien por cien, para mí sería un sueño.