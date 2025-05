El secreto para pasar un día en la Feria de Abril y descubrir su magia si no tienes caseta: a los sevillanos les encanta

La Feria de Abril cuenta con más de 1.000 casetas y la mayoría de ellas son privadas. Este factor no hace imposible visitarla sin ser socio de una de ellas. Cada año miles de sevillanos la disfrutan sin necesidad de pagar una cuota. El mejor secreto para ello es sacarle partido a las amistades.

No se trata ni mucho menos de aprovecharse de ellos. En la Feria hay que pagar si no se desea que alguno de los amigos se lleve un disgusto, pero, por regla general, los sevillanos están encantados de recibir a todo el mundo, aunque con cierto orden. La entrada no está ni mucho menos vetada en las casetas privadas.

Los socios tienen la posibilidad de recibir a quienes quieran. Algunos incluso pueden repartir invitaciones, sobre todo en las casetas más grandes. Así, ni siquiera es necesario que el titular de la caseta esté presente.

Lo ideal, por tanto, es conocer a varios socios, y pasar el tiempo entre distintas casetas. No obstante, de esta manera, es muy posible quedarse sin opciones en algún momento.

En ese caso están las casetas públicas. Hay hasta 16 en todo el Real. Son buenas opciones para comer y tomar alguna que otra jarra de rebujito. Además, todas ellas tienen escenarios donde un grupo de música ameniza la velada a ciertas horas.

Distritos, sindicatos y partidos

Por un lado, están las casetas de los respectivos distritos del Ayuntamiento de Sevilla. En ellas los precios suelen ser más económicos que en el resto. Todas tienen los mismos.

Son las de Triana-Los Remedios (Pascual Márquez, 153-155-157), Casco Antiguo (Antonio Bienvenida, 97-99-101), Nervión-San Pablo-Santa Justa (Costillares, 22-24-26), Sur-Bellavista-La Palmera (Ignacio Sánchez Mejías, 61-63-65), Este-Alcosa-Torreblanca (Pascual Márquez, 215-217-219), Macarena-Norte (Pascual Márquez, 85-87-89) y Cerro Amate (Juan Belmonte, 196-198-200).

Además, están disponibles para todo el público las casetas de sindicatos y partidos políticos. Así, abrirán para todos los visitantes de la Feria las casetas de UGT (Antonio Bienvenida, 13), Unión Sindical Obrera (Curro Romero, 25), CCOO Sevilla (Pascual Márquez, 81) y PP de Sevilla (Pascual Márquez, 66).

Una de las clásicas es La Pecera, del Partido Comunista (Pascual Márquez, 9). Sus precios suelen ser los más baratos de la Feria. También están abiertas para todos El Garbanzo Negro, de CGT Sevilla (Manolo Vázquez, 39) y La Marimorena (Manolo Vázquez, 31), gestionada por la ONG Acción en Red.

Atracciones y paseo de caballos

Además, en la Feria de Abril hay otras zonas públicas como la Calle del Infierno. Es un espacio especialmente destinado a los niños, pero también hay atracciones destinadas a adultos. Cuenta con algunos puestos donde poder comer y beber a precios económicos. En uno de ellos hay incluso carne a la brasa.

El simple hecho de pasear por La Feria de Abril también merece la pena. El paseo de caballos está abierto entre las 12:00 y las 20:00. Observar la variedad de carruajes y enganches ya tiene valor por sí mismo.

También será una buena idea alquilar un coche de caballos para ver la Feria desde otro punto de vista. Alguno de ellos ofrecen catering. Incluso es posible ir en ellos desde el recinto ferial a la Plaza de Toros, donde cada día hay una corrida.

Sacar el máximo partido de la Feria de Abril no es ni mucho menos imposible para aquellos que no tengan caseta. Entre la visita a algunos socios, las casetas públicas, el paseo de caballos y la Calle del Infierno es posible vivir una jornada inolvidable, siendo partícipe de una fiesta que esconde magia en cada rincón.