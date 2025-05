Declinada la sanción al abogado de los padres del soldado de Cerro Muriano por sus declaraciones sobre el caso

El juzgado de lo militar acuerda no sancionar a Luis Romero, abogado de la familia del soldado sevillano Carlos León Rico fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, por hacer públicas declaraciones relativas el caso por diferentes vías de comunicación.

El juzgado de lo militar incoó a principios de enero un incidente por el que se pretendía investigar la supuesta comisión por parte del letrado Romero de una infracción según la cual habría quebrantado el artículo 147 de la Ley Procesal Militar, es decir, el secreto de sumario.

Esta situación se produjo después de que el letrado de la acusación hiciera públicas algunas declaraciones tanto a la prensa como por medio de redes sociales (Tiktok). En su escrito de alegación, Romero manifestó que sus manifestaciones "se hallaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión" y por el "derecho a la información".

Con respecto a las declaraciones manifestadas en la red social Tiktok, el acuerdo estima que "las manifestaciones que realizaba el letrado se refieren a que se cumplía el primer aniversario de que ocurrieran los hechos que han dado lugar a las presentes actuaciones y a declarar que apoyará a la familia del Soldado León, no apreciándose en la misma que se revelen datos que afecten a la presente investigación".

En lo que se refiere a la rueda de prensa, en la que expresó su deseo de que el procedimiento fuera llevado por la jurisdicción civil "porque es mucho más independiente que la militar", la resolución considera que, si bien las expresiones del letrado Romero Santos "resultan muy desafortunadas y extrañas a la buena práctica profesional", no constituyen "la infracción disciplinaria que determinó la incoación del presente incidente".

Con estos considerandos, se ha acordado no imponer sanción al letrado Luis Romero Santos, quien, en enero, cuando tuvo constancia de la apertura del expediente, aseveró que "tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete, es la primera vez que un juzgado me advierte y me intimida por informar a la prensa".