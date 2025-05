Carolina, artista de Madrid: "No me gusta llevar un traje de bajo coste porque siento que no estoy a la altura de la Feria"

La Feria de Sevilla recibe cada año millones de visitantes. Los vecinos de la ciudad son los primeros en pisar el albero, pero a estos le hacen competencia quienes vienen de fuera. Carolina es una de ellas.

Esta madrileña de 26 años lleva cuatro vistiéndose de flamenca y, cada vez que lo hace, confirma que es una apasionada de esta tradición andaluza. En cuanto a la moda flamenca, "prefiere ir arreglada a vestir un traje de bajo coste y no sentirse a la altura".

Asimismo, Carolina -quien trabaja en espectáculos- sostiene que la única tendencia del traje de flamenca que no repetiría "es la de los tirantes" puesto que no la hacen verse flamenca.

¿De dónde es lo que llevas puesto?

El vestido me lo han hecho a medida, y tanto el mantón como las flores me las he comprado en Madrid.

⁠¿Qué no le puede faltar a una buena flamenca?

El mantón y la flor.

¿Qué moda del traje de flamenca nunca te pondrías?

Tirantes, no me veo cómoda. Los he llevado alguna vez y no me he visto flamenca.

¿Qué opinas de las influencers que dan consejos sobre cómo ir a la Feria de Sevilla?

Me parece muy bien. Creo que dan apertura y visibilidad a la Feria de Abril y facilita que la gente de fuera la conozca. No entiendo el debate que hay en redes, la Feria es para disfrutarla.

⁠¿Prefieres vestirte con un traje de flamenca low cost o ir sin vestir de flamenca pero arreglada?

Yo prefiero ir muy arreglada y muy guapa a sentirme que no voy a la altura.

⁠Tienda de moda flamenca favorita

Rocío Peralta, me gustan muchos sus diseños. Los colores y estampados me parecen super originales.

⁠Mejores combinaciones para un traje de flamenca

Todo rojo, como voy ahora.

Truco para sobrevivir todo el día vestida de flamenca

Abanico y rebujito, son las dos claves.

⁠¿Crees que está perdiendo la esencia el traje de flamenca?

No. Creo que se están cogiendo tonos más modernos que están muy bien y que a la gente le gusta mucho seguir la tradición.

⁠¿Qué diseñador te gustaría que te vistiera para la feria?

Rocío Peralta, está claro.