Sanz se desvincula de las vallas durante la Semana Santa: "No me gustan, pero no voy a cuestionar a la Policía Nacional"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha desvinculado de la decisión de cerrar calles a los ciudadanos esta pasada Semana Santa. La medida, no le gusta, ha señalado, pero no la cuestiona. "La toma por seguridad la Policía Nacional", ha explicado.

"Aforar algunas calles concretas es competencia de la Policía Nacional", ha abundado el primer edil. "El mando de turno toma las decisiones con criterios que se supone que se establecieron en el Plan Cirio", ha añadido.

Sanz hace referencia al plan de seguridad que se pacta entre todas las administraciones competentes en el ámbito de la organización y seguridad de la Semana Santa de Sevilla. Esto es: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.

En todo caso, las vallas y aforamientos no son del agrado del alcalde. "A mí evidentemente no me gustan", ha subrayado el primer edil de Sevilla. "Pero no voy a cuestionar ninguna medida de seguridad de la Policía Nacional", ha añadido.

Esto no quita, ha indicado, para que de cara al año que viene y a la próxima Semana Santa se "abra un debate profundo", ha pedido, sobre "los protagonistas de la Semana Santa de Sevilla".

Sin público

La cuestión de los cierres con vallas en algunas calles por las que pasaban cofradías ha levantado polémica durante la Semana Santa. Se han visto algunas estampas -es el caso, por ejemplo, del paso de Montserrat por el Postigo- donde apenas había público.

También se encendieron los ánimos con la entrada de la hermandad de San Isidoro. Las vallas dejaron a los sevillanos muy lejos de las puertas de su templo, lo que deslució este momento.

Esto despertó las críticas contra el plan de seguridad. Primero se señaló al alcalde. Sin embargo, Sanz ya ha explicado que no es decisión suya el cerrar calles a los sevillanos. Ni siquiera le gusta la medida.