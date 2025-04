Casi 500 millones de euros y un 80% de ocupación hotelera: "¿Dónde hay que firmar para una Semana Santa 2026 igual?

La Semana Santa de Sevilla ha dejado una ocupación hotelera de más del 80 por ciento y un impacto económico en la ciudad de casi 500 millones de euros. En palabras de José Luis Sanz: "¿Dónde hay que firmar para que la Semana Santa 2026 sea igual?"

No obstante, cuestiones como el elevado número de nazarenos o las vallas para limitar el aforamiento han sido temas que han salido a la palestra. Ante esto, el alcalde de Sevilla ha insistido en la necesidad de "abrir un debate profundo" entre los protagonistas de la Semana Santa de cara al próximo año.

El Domingo de Resurrección ha quedado atrás y, con él, el fin de una de las semanas no solo más esperadas por los cofrades, sino también más beneficiosas para la ciudad. En este contexto, el alcalde de Sevilla ha realizado un balance sobre la Semana Santa de Sevilla 2025, que ha catalogado de "auténtico éxito".

En líneas, generales, el primer edil ha celebrado la "ausencia o escasez de incidencias destacadas" y el "éxito de organización, de funcionamiento, de planificación y de coordinación entre todas las partes implicadas en esta Semana Santa".

"Hacemos un balance bastante positivo de lo que ha sido la Semana Santa en la ciudad de Sevilla", ha ratificado, una Semana Santa en la que han hecho su estación de penitencia "aproximadamente más de 75.000 nazarenos".

Ha catalogado esta semana como "casi plena" debido a que las inclemencias meteorológicas impidieron a algunas hermandades realizar su estación de penitencia, sobre todo durante las jornadas del Lunes Santo y Martes Santo.

José Luis Sanz ha querido destacar el "gran trabajo" realizado por parte de la Policía Local, Bomberos, Lipasam, Tussam, Emasesa, Urbanismo y Protección Civil.

"Agradecerles a los más de 4.000 profesionales municipales que han velado por el buen desarrollo de la Semana de Sevilla". El primer edil ha subrayado que es a estos trabajadores a los que se debe el "éxito" del evento, gracias al "esfuerzo que han dedicado".

Asimismo, ha desgranado el número de implicados en el correcto funcionamiento de la Semana Santa, entre los que ha destacado los 1.387 efectivos entre policías locales, bomberos y voluntarios de protección civil.

También ha hecho alusión a las 811 personas de Lipasam, a las 60 personas encargadas de los servicios sanitarios y a los 1.700 trabajadores de Tussam. A todo esto, según ha insistido, "habría que sumar personal de Emasesa o de la agencia de urbanismo".

Policía Local

"Un total de 961 agentes de policía local han llevado a cabo 9.000 jornadas de trabajo", ha afirmado Sanz. Esta información la ha enlazado con las "más de 120 profesionales en la gestión de redes sociales que han estado enlazados permanentemente con los agentes del centro de control de la policía local".

Como resultado, el alcalde de Sevilla ha sostenido que "un millón y medio de personas han seguido los mensajes" lanzados desde las redes sociales, en especial desde Emergencia Sevilla.

Asimismo, ha declarado que "desde el centro de control de la policía local" se seleccionaron un total de 3.569 incidencias. De ellas, 2.610, es decir, el 74 por ciento, fueron actuaciones en los barrios; 355 demandas relacionadas con la Semana Santa y 624 fueron consultas realizadas a los distintos agentes de la policía local.

Tráfico

"El dispositivo de tráfico ha realizado 1.084 actuaciones relacionadas con el control de infracciones, vehículos retirados por la grúa o vehículos desplazados, entre otros", ha contabilizado Sanz.

En este ámbito, "se han realizado 905 pruebas en los controles de alcoholemia, de las cuales solo 28, sobre un 3 por ciento, han resultado positivas". Por su parte, de las 10 pruebas que se realizaron para la detección de drogas, 4 fueron positivas.

El alcalde ha proseguido con los datos, desgranando que se instruyeron "un total de 139 diligencias policiales dirigidas a la autoridad judicial". De ellas, 78 fueron por siniestros viales, 51 por ilícitos penales sin detenciones y 10 por ilícitos penales que resultaron en 10 personas detenidas.

Limpieza y transporte público

"Se ha utilizado masivamente el transporte público", ha afirmado José Luis Sanz, quien ha insistido en que Tussam ha desplazado en esta Semana Santa a más de 2,5 millones de sevillanos: un 22,9 por ciento más que durante la festividad de 2024.

Por su parte, la empresa municipal de limpieza, es decir, Lipasam, "ha recogido 944.176 kilos de basura, un 10 por ciento más que el 2024".

En este sentido ha indicado que el día en el que más residuos se recogieron fue el Miércoles Santo, jornada que coincide con la de mayor afluencia de la Semana Santa.

Sillitas plegables

La cuestión de las sillitas plegables durante la Semana Santa de Sevilla es un tema en la palestra de discusión año tras año. En este sentido, José Luis Sanz ha aclarado que este año se han intervenido "casi 400 sillitas".

La mayoría de ellas fueron retiradas el Miércoles Santo y la noche de la Madrugada y "en las zonas donde está prohibida la utilización de sillitas", es decir, "cruces clasificados como importantes".

Vallas de aforamiento

Preguntado por las vallas de aforamiento, el alcalde hispalense ha insistido en que "es competencia de la Policía Nacional". "A mí evidentemente no me gusta, pero no voy a cuestionar ninguna medida de seguridad que la Policía Nacional haya llevado a cabo", ha alegado.

Sin embargo, sí ha insistido en que sería una buena idea, de cara a la Semana Santa 2026, "abrir un debate profundo" sobre las medidas adoptadas y en el que deben participar todos los protagonistas de la Semana Santa.

"Creo que de cara a la Semana Santa 2026 habría que hacer una reflexión sobre los aspectos o abrir un debate sobre los aspectos entre todos los actores o protagonistas de la Semana Santa", ha ratificado.

"Lo prioritario era garantizar la seguridad ciudadana, no solo de los más de 70.000 nazarenos que han realizado su estación de penitencia en la ciudad de Sevilla, sino de todos los sevillanos y sevillanas que han querido disfrutar de la Semana Santa", ha zanjado.