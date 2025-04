Sanz, sobre el turismo cofrade en Sevilla: "Esconder a la mejor Semana Santa del mundo es complicado"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cree que la "Semana Santa de Sevilla no necesita tener más turismo del que ya tiene". El problema "entre comillas", ha dicho, es que "Sevilla tiene la mejor Semana Santa del Mundo" y "es complicado esconderla".

El primer edil ha coincidido con las palabras del presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez. Este miércoles aseguraba que la fiesta mayor de la ciudad no necesita más visitas de las que ya recibe. "No nos hace falta que vengan cruceros a vernos. No cabemos más. Nosotros estamos a lo que tenemos que estar", decía.

Al respecto, el alcalde de Sevilla ha recordado que el Ayuntamiento "no hace promociones en el exterior de la Semana Santa porque es una de las grandes fiestas de la ciudad que se vende sola".

"El problema entre comillas es que tenemos la mejor Semana Santa del mundo", ha insistido.

De hecho, su alcance es cada vez más global. Lo demuestran hechos como que La Macarena sea portada este mes de la revista de viajes de National Geographic.

Sanz ha recordado que no ha sido fruto de ninguna campaña que esté haciendo el Ayuntamiento, sino por la atención que genera la propia Semana Santa en todo el mundo.

"Se vende sola"

En ese contexto, ha reconocido que "esconder a la mejor Semana Santa del mundo es complicado". "No hay por qué hacer campañas para promocionarla porque se vende sola", ha zanjado".

El turismo que atrae la Semana Santa se ha convertido en un asunto de debate a raíz de las declaraciones del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez.

En el tradicional desayuno informativo previo a la fiesta mayor aseguró que "la Semana Santa no necesita del turismo". "No podemos cambiar las costumbres de cómo se va a ver una procesión y cómo comportarnos", decía.

De hecho, aludía a estampas que se han dado en el pasado, con turistas desde las terrazas de hoteles viendo las cofradías en bañador y en bikini. "No quiero pecar de barroco, pero Sevilla tiene su medida. Estamos los que tenemos que estar", insistía.

De cara a la Semana Santa de 2025, la Asociación de Hoteleros de Sevilla y Provincia informaba de que las reservas estaban al 78 por ciento, dos puntos más que el año anterior. Había un 22 por ciento de habitaciones libres, aunque se esperan confirmaciones de última hora, tal como indicaba su presidente, Manuel Cornax.