Antonio Delgado, físico y experto en meteorología, sobre el tiempo para Semana Santa en Sevilla: "Serán días de cabildos"

Su nombre suena en cada casa de hermandad y su pronóstico es consultado con nerviosismo por todas las cofradías que dependen de él para decidir si sus pasos saldrán a la calle o no.

Y es que a pesar de ser un catedrático de física de partículas y no un meteorólogo como muchos creen, su conocimiento del clima lo ha convertido en un referente casi imprescindible para las hermandades sevillanas.

Antonio Delgado es uno de los personajes claves de esta semana, convirtiéndose en la voz experta de las previsiones más esperadas del año.

Es una figura clave en Sevilla. Antonio Delgado

"Yo no creo ser tan importante como la gente cree", afirma modestamente al referirse a la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros durante esta semana del año. "Solamente intento aportar mi granito de arena para las hermandades".

Acostumbrado a la fama que ha ganado en la red social X entre los más cofrades, este catedrático confiesa que "tampoco soy la única persona a la que las cofradías consultan. Sí es cierto que cuando una hermandad sale después de haber hablado conmigo y la situación está incierta, estoy en permanente contacto con ellos. Siento mucha responsabilidad y cierto estrés si las lluvias se acercan."

Aunque no tiene formación meteorológica oficial, Antonio se ha convertido en una especie de 'oráculo del cielo'. "No soy meteorólogo. Yo soy catedrático de física de partículas. Los conocimientos que tengo de meteorología son a nivel aficionado", aclara.

A pesar de ello, ha aprendido a utilizar las herramientas disponibles para hacer predicciones más precisas, como los satélites y los radares proporcionados por la AEMET.

Las hermandades miran al cielo. Istock

"Uso el satélite y el radar, herramientas de la agencia estatal, así como varias aplicaciones que te ofrecen simulaciones para las próximas dos horas", explica sobre los recursos que emplea para ofrecer sus previsiones.

Sin embargo, aunque se define como un mero amateur, Antonio es crítico con las fuentes de información no profesional. "Las páginas webs que ofrecen predicciones por localidades no son muy fiables", advierte, sugiriendo que la precisión en el pronóstico de fenómenos tan cambiantes como los de la Semana Santa es un desafío constante.

Aun así, el impacto de sus predicciones es indiscutible. "Tanto como el rumbo de la historia no, pero ha habido ocasiones en las que he evitado que una cofradía se moje. Otras veces he ayudado a que se termine una estación de penitencias", dice sobre los aciertos que ha tenido a lo largo de los años.

No obstante, también reconoce que no siempre todo sale como espera. "Por otra parte, también he cometido errores y ha habido hermandades que han sufrido lluvias que podían haberse evitado. La meteorología es como es y hay que aceptar el margen de error que tienen las predicciones."

Antonio Delgado es físico de partículas.

Es por ello por lo que su figura ha tomado un carácter simbólico dentro de la Semana Santa sevillana. "Sí, me paran por la calle, me saludan, otros cuchichean a mis espaldas. Hay gente que me tiene en estima y otros que me acusan de ser el causante de que una hermandad se moje", comenta muy sincero.

Y es que su papel ha sido incluso malinterpretado por algunos. "Otros hablan de que le hago competencia desleal al AEMET. Me gustaría aclarar que no cobro nada ni voy a cobrar nunca. El AEMET es el único organismo que tiene las herramientas y el personal para hacer una predicción profesional. El resto somos meros aficionados."

A pesar de todo, Antonio Delgado sigue firme a sus conocimientos y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ofrece a EL ESPAÑOL su pronóstico para los días de procesiones.

"Va a empezar inestable con posibilidad de chubascos dispersos e irregulares. Desde el Viernes de Dolores hasta el Martes Santo serán días de radar, de cabildos". Sin embargo, aclara que "hay posibilidades de que a partir del Miércoles Santo la atmósfera se estabilice y suban las temperaturas".