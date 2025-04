De "mentiroso e impresentable" a "hacer el ganso": la falta de infraestructuras de Sevilla enfrenta a Puente y Sanz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a enfrentarse a través de la red social X al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Es la tercera vez que lo hace en los últimos meses. En esta ocasión le ha acusado de "hacer el ganso" por enviarle una carta en catalán para pedir la conexión ferroviaria entre su estación de tren y el aeropuerto.

"Al parecer, el otro día se plantó el alcalde de Sevilla a registrar una carta en catalán dirigida a mí. En la prensa sevillana le acusan de 'hacer el ganso'. Lo cierto es que ese día los sevillanos le pagaron el viaje a Madrid para hacer la gansada", escribía el ministro mientras citaba una publicación de Diario de Sevilla.

De esta manera, Puente ha alimentado un enfrentamiento que viene de largo y que se ha manifestado en varias ocasiones a través de las redes sociales, tres de ellas muy sonadas. Incluso el pasado mes de octubre el ministro le llamó "mentiroso e impresentable".

En el origen de todo, está la reivindicación de más infraestructuras para Sevilla por parte de José Luis Sanz. Desde que llegó al cargo en 2023 se ha dirigido en diversas ocasiones a Puente y le ha pedido reuniones sin que este le reciba.

Entre sus peticiones, están el cierre del anillo de Cercanías, la SE-40 o el compromiso de más inversiones para el Metro de Sevilla, actualmente en obras.

Hace tres semanas viajó a Madrid para presentar en el Ministerio de Transportes una carta en español y catalán. Le pedía más información sobre el proyecto para conectar la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla. El plazo de su estudio informativo acababa de expirar sin que se tuvieran noticias.

Lo hacía en los dos idiomas para "incrementar sus posibilidades de éxito", dado que Transportes "aprobó una inversión de 6.300 millones de euros en los Rodalies de Barcelona".

Ahora, Puente le ha respondido acusándole de "hacer el ganso". La respuesta de Sanz se hacía esperar unas horas.

Me alegra ver que ha leído mi carta, cosa que no hizo con las que le envié en castellano. Defender los intereses de Sevilla en castellano, catalán o chino, no es hacer el ganso. Lo es permitir que las inversiones las decida un prófugo desde Waterloo



Deje de discriminar a Sevilla https://t.co/pf0irjKBVB — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) April 2, 2025

"Me alegra ver que ha leído mi carta, cosa que no hizo con las que le envié en castellano. Defender los intereses de Sevilla en castellano, catalán o chino, no es hacer el ganso. Lo es permitir que las inversiones las decida un prófugo desde Waterloo. Deje de discriminar a Sevilla", contestaba.

Una larga historia

Es el último episodio de una historia que se ha repetido varias veces en el 2024. En la última, el ministro de Transportes llegó a insultar a Sanz al llamarlo "mentiroso" e "impresentable".

Previamente, Sanz había criticado el retraso de los pagos para el Metro de Sevilla. Lo calificaba como un "castigo" para la ciudad, en relación con las nuevas inversiones anunciadas en Cataluña.

"Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable. El Gobierno no ha retrasado los pagos al Metro de Sevilla y mucho menos porque le dé nada a Cataluña", decía Puente desatando la polémica.

Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable. El gobierno NO HA RETRASADO LOS PAGOS AL METRO DE SEVILLA y mucho menos porque le de nada a Cataluña. Siempre tratando de enfrentar territorios. El ritmo de… https://t.co/x7j4XSheXT — Oscar Puente (@oscar_puente_) October 11, 2024

La respuesta de Sanz era contundente: "Yo nunca insultaría a un ministro del Gobierno de España porque sería insultar a todos los españoles. Parece que el ministro no tiene este criterio y no le importa insultar al alcalde de todos los sevillanos".

Bloqueo en redes

El pasado marzo hubo otro encontronazo. En esta ocasión sucedió por el bloqueo de Puente a Sanz en la red social, o al menos eso dijo el alcalde de Sevilla.

"Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías. Y su respuesta es el bloqueo. No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla", revelaba el primer edil.

Sin embargo, Puente lo negó. "Que yo hubiese bloqueado a este señor es perfectamente creíble. De hecho tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo, no es el caso", manifestó otra vez a través de X.

Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías.



Y su respuesta es el bloqueo.



No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla. pic.twitter.com/b0V6eKv9fl — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 19, 2024

La historia no se quedó ahí. Sanz volvió a ironizar sobre el asunto. "Esto es lo que pasaba cuando en iOS se le daba al botón de seguir. No está bien mentir, pero celebro que me haya desbloqueado, sr. Ministro. Ahora es el momento de que desbloquee la SE-40, la conexión San Pablo-Santa Justa o el cierre del anillo ferroviario. Sevilla y los sevillanos lo merecemos", dijo el alcalde con sorna.

Hasta ahora han sido tres las ocasiones en las que se han enfrentado en redes sociales. La historia promete tener continuidad en los próximos meses al hilo de varias de las infraestructuras que necesita Sevilla.