Revolución en los bares de Sevilla: esta es la hora hasta la que podrán estar abiertos durante la Madrugada

Este 2025, los bares de Sevilla han conseguido una gran victoria en Semana Santa. Y es que tras meses de insistencia y reclamaciones por parte de los empresarios del sector hostelero, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha accedido a una solicitud muy demandada.

Los establecimientos ubicados en las calles por las que transcurren las procesiones durante "La Madrugá" podrán prolongar su horario una hora más que en el resto de días de la semana.

Una nueva medida que llega después de un intenso debate generado por la normativa impuesta en 2024 y que había causado malestar en muchos de los hosteleros locales.

Nazarenos durante la estación de penitencia. Istock

Estos empresarios se quejaban de que este tipo de restricciones les afectaba de forma directa, reduciéndoles su capacidad de ofrecer servicios a los clientes durante las horas punta de la jornada.

Aunque la ampliación de la hora de cierre es un alivio para muchos, hay excepciones importantes. En algunas calles muy céntricas como El Silencio, Alfonso XII o la Plaza del Duque, los bares deberán cerrar a la 1:00 de la madrugada el Viernes Santo. Una medida con la que se busca evitar las aglomeraciones en algunas de las zonas más transitadas de la noche.

E. E. Sevilla Sevilla tendrá el Premio Internacional de Pintura con mayor dotación económica de España

Asimismo, otra de las medidas que sí sigue generando polémica es la restricción de venta de bebidas que se puedan consumir en la calle.

Y es que en los bares ubicados en zonas cercanas a la Carrera Oficial, no podrán vender alcohol ni hielo una hora antes de la llegada de las cofradías y hasta que estas terminen su paso.

El centro de Sevilla se blinda durante una semana. Istock

Los establecimientos de esta zona solo podrán vender refrescos, agua, zumos y otros productos no alcohólicos en envases pequeños, como botellas de plástico de 500 mililitros. Además, se mantiene la prohibición de vender alcohol entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m. en los bares que no tienen permiso para servirlo.

Aun con estas restricciones, hay una buena noticia para los bares ubicados en otras zonas claves del centro como la Plaza de la Campana, Álvarez Quintero o Plaza Nueva. Y es que estos locales sí que podrán permanecer abiertos durante toda la Madrugada, pero únicamente como cafeterías, es decir, sin vender alcohol.

Una nueva regulación que durante una semana vuelve a afectar de nuevo a los locales situados en los itinerarios de las 70 hermandades que procesionan esa semana en la capital.

Locales que deben cumplir con la normativa al pie de la letra, ya que si no lo hacen, se enfrentan a multas e incluso al cierre temporal del establecimiento.