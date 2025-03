Maku, la estrella de Sanlúcar de Barrameda, sorprende a Sonsoles Ónega: "Me gasto más en ropa de lo que mi pareja cree"

Y ahora Sonsoles es el magacín vespertino estrella de Antena 3. Cada tarde, en el espacio liderado por la periodista Sonsoles Ónega se pueden ver numerosos testimonios e historias de personajes totalmente anónimos.

De esta manera, el programa siempre cuenta con interesantes visitas a su plató. Este miércoles, una vecina de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se ha convertido en la estrella inesperada del programa. "Nos visita una mujer que ha pasado de ser ama de casa a estrella de su pueblo y hasta le piden autógrafos por la calle. Ella es Maku y tiene 69 años", presentaba la presentadora la gaditana.

Gracias a las redes, Maku se ha convertido en un referente en moda y estilismo en Sanlúcar de Barrameda. "Carmen, te quitan el título", bromeaba Sonsoles con la socialité y Carmen Lomana, habitual colaboradora del programa. "No hay algo que admire más que las personas mayores que se visten como quieren. No hay que decir nunca lo de que a mi edad no me pongo esto", apuntaba Lomana ante Maku.

"Usted tiene un talento natural para el buen gusto y el estilo", le comentaba Sonsoles. "Me he dedicado a mi casa, a cuidar a mis hijos y a la costura. Mis hijos crecieron y se fueron de casa, entonces dejé de hacer mis labores como ama de casa. Además, enviudé y conocí a mi pareja actual con la que llevo 17 años", relataba Maku sobre su vida.

"Para llenar ese hueco de mi vida, empecé a interesarme por la moda y a querer arreglarme más", añadía también. "Yo notaba que cada día tenía más seguidores y que me ponen cosas muy preciosas. Solo he tenido un hater que me dijo que me fuera al geriátrico. En mi pueblo soy una estrella", relataba Maku a una atenta Sonsoles.

Maku y Carmen Lomana, en 'Y ahora Sonsoles'

La creadora de contenido también contó cómo fue la primera vez que le pidieron un autógrafo en la calle: "Dos niñas se me acercaron con una cuartilla y un bolígrafo. Luego otro día, había cuatro parejas que querían hacerse una foto conmigo. Yo no quería que me hicieran la foto, sino hacerla yo para poder elegir la que me gusta. De 20 fotos en una no salgo con arrugas".

"Me gusta mucho lo que vivo ahora, mi vida era muy monótona. Solo hacía deporte y ya está. Me motiva que le guste lo que hago a la gente. Me hubiera gustado empezar antes", señalaba también la vecina de Sanlúcar de Barrameda.

Maku y Sonsoles Ónega, en 'Y ahora Sonsoles'

"¿Qué le dirías a las mujeres que están delicaídas o que recientemente han caído viudas?", le preguntaba Sonsoles a Maku. "Que se levanten y sean optimistas y positivas. Que se arreglen, aunque no tengan ganas, y se gasten dinero, si lo tienen, y sino pues que se paseen al Paseo Marítimo o donde sea.

"Me gasto más en ropa y complementos de lo que mi pareja cree, la verdad. Los bolsos me gustan muchísimos", confesaba la gaditana. "La verdad, que no le falta detalle a Maku de Sanlúcar de Barrameda", despedía Sonsoles Ónega a la invitada de esta tarde en Antena 3.