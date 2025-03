Adiós a los patinetes de alquiler en Sevilla y mano dura contra los privados: "Provocan muchos accidentes"

Sevilla se despedirá de los patinetes de alquiler en las próximas semanas. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido que no se vuelva a licitar el servicio, del que actualmente se encargaba la empresa Voi. "Es un servicio que no ha alcanzado las expectativas de uso que en su día se previeron", ha dicho el alcalde, José Luis Sanz.

El bajo uso es la primera de las razones por las que se toma esta decisión. La segunda de ellas es que "el número de infracciones y accidentes que provocan es desproporcionado", ha dicho el alcalde. Es por ello que además se endurecerá la normativa contra los vehículos privados.

Sevilla se unirá a ciudades como Madrid y París y suspenderá un servicio que estaba vigente en la ciudad desde el año 2021. Empezó con dos empresas, Reby y Voi, pero solo seguía operando esta última con mil patinetes.

Según un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla adelantado por ABC, los patinetes de alquiler solo suponen el 2,6 por ciento del total de vehículos que circulan por el carril bici. Los privados representan el 34 por ciento.

Dicho documento también sitúa el alto coste para un perfil de usuario joven como otro de los motivos que justifica la decisión.

Mano dura

Además de la desaparición del patinete de alquiler, Sanz ha anunciado que se "endurecerá la normativa actual" para tratar de frenar la cantidad de accidentes en los que se ven envueltos estos vehículos. Ahora, las multas son de hasta 400 euros.

"Antes la Unidad de Traumotología del Virgen del Rocío estaba llena de motoristas, ahora está llena de patinetes", ha alertado Sanz para ilustrar las situación.

No obstante, mientras se trabaja en endurecer la normativa, el primer paso será que dejen de operar los patinetes de alquiler. Actualmente, el contrato con Voi, la empresa que seguía ofreciéndoles estaba prorrogado.

"Había que sacar el concurso en breve y no se va a hacer", ha confirmado el alcalde. No obstante, no ha dado fechas sobre cuándo se procederá a retirar los patinentes en las calles, aunque se concretará en las próximas semanas.