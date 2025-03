Un hombre de 84 años sorprende a Juan y Medio por cómo conquistó a su mujer: "Me veía y echaba a correr"

Juan y Medio continúa siendo uno de los presentadores más emblemáticos y queridos de la televisión de nuestro país. El almeriense sigue al frente de La tarde, aquí y ahora, el exitoso programa de citas y entretenimiento de Canal Sur.

Este magacín vespertino, en antena desde 2009, combina testimonios personales, actualidad, humor y música. Muy popular entre los andaluces, su principal misión es combatir la soledad de las personas mayores, ofreciéndoles la oportunidad de conectar con otras en circunstancias similares.

Uno de los protagonistas de hoy iba a ser Roque de 84 años, es viudo desde hace seis meses y venía de Linares (Jaén). "Tiene cinco hijos, ocho nietos y cinco bisnietos. Vive en una residencia porque es incapaz de volver a su casa y estar solo", presentaba Juan y Medio a uno de los asistentes en el programa.

"He estado 60 años, 5 meses y 20 días y, además, cuatro años de novios. En total he estado 65 años. Ha estado enferma durante muchos años, en 1986 le dieron un primer diagnóstico. Los últimos años fueron muy difíciles", relataba Roque sobre su largo matrimonio con su mujer.

Su mujer ingresó en una residencia porque estaba enferma y él se fue con ella para acompañarla. "Jamás pensaba yo que me iba a tratar así en una residencia, pero me ahogo de estar allí y necesito no estar solo", comentaba también.

"Quiero estar en mi casa y acompañado de una mujer, vivir la vida como siempre. Nunca me he visto solo, únicamente ahora", continuaba su relato. Sobre su familia, Roque también quiso hablar en el programa de Juan y Medio: "Mi padre era un buscavidas y nunca pasamos necesidades".

Roque también dio detalles sobre su estancia en Barcelona, donde se quedó 3 años trabajando. El de Linares contó cómo se fijó en su mujer: "Estaba con una chiquilla y la vi pasar del brazo de su padre. Entonces, busqué una excusa para seguirla y saber dónde vivía". Pero no iba a ser nada fácil poder conquistarla.

"En cuanto me veía, a la distancia que sea, salía corriendo", explicaba Roque ante un sorprendido Juan y Medio. "Corría más que él y que cualquiera", puntualizaba el presentador andaluz. "Por poco me compro una bicicleta para seguirla", bromeba el soltero jiennense.

Conocedor de las dificultades de seguirla, Roque decidió ir hasta la puerta de su casa para coincidir con ella. "Desde el balcón de arriba me echó un cántaro de agua, en la cabeza. Le dije, ya me la pagarás. Y vaya que me la pagó, con seis hijos", explicaba Roque sobre su particularsar método de conquista.

"La verdad que has ajustado bien las cuentas por un cántaro de agua", le seguía la broma el presentador. "A los 9 meses no me había dado un beso y se lo tuve que robar. Me dio un puñetazo por venganza", recordaba, entre risas.