Un hombre confiesa en el programa de Juan y Medio cómo ayudaba a su familia con solo 10 años: "No lo sabía nadie"

Juan y Medio es uno de los nombres más queridos en Andalucía y continúa siendo uno de los presentadores más reconocidos de la televisión. El almeriense de 62 años sigue al frente del exitoso programa La tarde, aquí y ahora, emitido en Canal Sur.

Este magacín vespertino, en antena desde 2009, combina testimonios personales, actualidad, humor y música. Su popularidad entre los andaluces es indiscutible, y su principal propósito es combatir la soledad de las personas mayores, ofreciéndoles la oportunidad de conocer a otros en situaciones similares.

Uno de los asistentes al programa del día fue Juan, vecino de Villanueva del Arzobispo (Jaén) de 61 años y divorciado desde hace 13 años. "Nos llevábamos bien, pero de la noche a la mañana conoció a otra persona y se fue", relataba Juan sobre su divorcio.

"Estuve cerca de un año en una depresión grandísima pero yo tenía que sacar adelante a mis hijos pequeños", continuaba relatando a un atento Juan y Medio. Tras su separación, también ha tenido dos relaciones estables y ahora está dispuesto a volverse a enamorar.

"La soledad me va consumiendo. Te das cuenta que no puedes estar tan solo, cuando vienen mis hijos les pongo siempre buena cara pero el que se queda solo soy yo. Me gusta mucho la música y tengo un órgano profesional, ya ni lo toco. Ni salgo. He dejado de ver películas románticas porque me vengo abajo", se confesaba abiertamente ante Eva Ruiz y Juan y Medio.

El relato de Juan de Villanueva del Arzobispo

"Juan está jubilado por un accidente laboral que condicionó su vida, pero él hace una vida completamente normal", apuntaba Juan y Medio. "Mi madre tuvo 9 hijos y fui el pequeño de todos. Mi padre no podía trabajar porque no tenía fuerza ninguna de un brazo y tenía una paga pequeña. Lo único que hacía era vender cal con una borrica", recordaba Juan algunos momentos de su infancia.

"Tenía 7 años cuando me enamoré de mi vecina", añadía también. Posteriormente, el vecino de Villanueva del Arzobispo comentó como fue su etapa en el colegio: "Me salí con 10 años en 5º de EGB aprobado, yo era muy listo y me adelantaron de curso. Lo que pasa es que yo sentía a mis padres, que dormía al lado suya, que no llegaban a fin de mes y éramos muchos hermanos".

Juan y Medio en 'La tarde, aquí y ahora'

En ese momento, Juan y Medio interrumpía el testimonio de Juan para poner en valía sus palabras: "Esto lo hemos escuchado en las películas. Dejas el colegio, sin que nadie sepa nada, para irte a trabajar para ayudar a las necesidades de tu familia".

"Me fui a trabajar con la empresa donde estaba mi hermano haciendo ladrillos. Al principio el responsable me rechazó varias veces, hasta que conseguí colocarme. Estuve tres años en secreto. No lo sabía nadie", confesaba Juan. Pero ese secreto tan codiciado se terminó un día. "Un día mi padre me pidió no ir al colegio para ayudar en casa a los albañiles. Yo no podía faltar a trabajar y le dije que tenía un examen. No le importó", contaba.

"Me quedé en casa y a la puerta llamó el dueño de la empresa donde trabajaba. Este hombre preguntó por mí a mi padre por no venir al trabajo. Ahí, mi padre se enteró que yo llevaba tres años trabajando sin ir al colegio", confesaba Juan.

"Mi padre preguntó dónde estaba el dinero y le dije: 'mira debajo del colchón'. En una talega tenía todos los sobres que me habían dado por trabajar con el ladrillo. Mi padre se quedó mirando y se le saltaron las lágrimas. Sintió mucha pena por mí, por dejar el colegio para ayudarles", relató Juan en pleno directo de Canal Sur.