El Icónica Fest trae un nuevo estreno: Pet Shop Boys actuarán por primera vez en Sevilla

El próximo 17 de junio, la Plaza de España de Sevilla será el escenario del esperado concierto de Pet Shop Boys. Será la primera vez que este dúo británico pise la capital andaluza.

Neil Tennant y Chris Lowe, los integrantes de Pet Shop Boys, llegan a la ciudad como parte del Icónica Santalucía Sevilla Fest con su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live.

Este concierto supondrá la primera presentación de Pet Shop Boys en Sevilla, ofreciendo a los fans locales la oportunidad de disfrutar en directo de clásicos como West End Girls, It’s a Sin, Always on My Mind y Go West.

Según apuntan desde el festival, la llegada de grupos como este, refuerza la importancia de la ciudad como un escenario de referencia para eventos musicales de gran nivel.

Dreamworld: The Greatest Hits Live, el espectáculo en vivo con el que están recorriendo el mundo, ha sido aclamada por la crítica y ha agotado entradas en los principales recintos de Europa y el Reino Unido.

Conciertos

La incorporación de Pet Shop Boys el 17 de junio amplía el cartel del Icónica Fest 2025, que ya cuenta con actuaciones confirmadas como Justin Timberlake el 30 de mayo; Rigoberta Bandini y Zahara el 31 de mayo; Chayanne el 1 de junio; Myke Towers el 4 de junio; Emilia el 6 de junio; Leiva el 7 de junio; Antoñito Molina el 14 de junio; Los Caños el 15 de junio o La Raíz, Reincidentes y O’Funk’illo el 20 de junio.

Otras actuaciones aclamadas por el público serán Mëstiza el 21 de junio; Maná el 22 de junio; Residente y Kaze el 26 de junio; Love of Lesbian e Iván Ferreiro el 27 de junio; y Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra el 29 de junio.

Además, el festival contará con Juan Amodeo el 1 de julio; Cypress Hill y Molotov el 2 de julio; Bosé el 5 de julio; Madness el 6 de julio; Jean-Michel Jarre el 8 de julio; Carín León el 10 de julio y Kylie Minogue el 14 de julio.

El dúo británico Pet Shop Boys.

"Reaviva el alma"

Con un historial impresionante que les ha valido el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido, Pet Shop Boys ha logrado 44 sencillos en el Top 30 británico, incluyendo 22 en el Top 10 y cuatro números uno.

Su espectáculo ha recibido elogios unánimes, con reseñas que lo describen como "una celebración extasiada de brillantez" (Evening Standard) y "un espectáculo lleno de alegría, que reafirma la vida y reaviva el alma" (Metro).

En el escenario, el dúo ha consolidado un estilo único de teatro musical pop, colaborando con reconocidos artistas como Derek Jarman, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin y Tom Scutt.

Han llevado su puesta en escena a festivales de renombre mundial como Glastonbury, Roskilde, Sónar y Primavera Sound. Para The Independent, "su carrera ha demostrado constantemente que la música pop y el arte elevado no solo pueden coexistir, sino incluso superar formas musicales supuestamente superiores".