Los 'guiris' de Sevilla se suman al tópico andaluz y cantan el himno por el 28-F: tostadas con aceite, salmorejo y vino de Jerez

El desayuno andaluz es una de las señas de identidad del Día de Andalucía. Casi todos los niños de la comunidad se comen el típico pan con aceite mientras cantan el himno. El 28-F no se entiende sin este momento. No es exclusivo de los escolares. Ha llegado a los extranjeros que tratan de aprender español en Sevilla, que no son pocos.

Son varias las academias que tratan de ofrecer un modelo de enseñanza que va mucho más allá del propio idioma. Buscan trasladar la cultura a sus alumnos. Así, la enseñanaza es más completa.

"Vienen aquí para aprender una cultura", dice Guilhaume García, director de la Academia Clic. Este centro ha ofrecido a sus alumnos durante toda la semana un programa de actividades relacionado con el Día de Andalucía. Entre ellas está el desayuno andaluz y cantar el himno.

"No puedes aprender una lengua sin conocer la historia de las civilizaciones que han estado aquí", indica Antonio M. Cuaresma, director del Departamento Cultural MundoLengua, otro de los centros que aprovechan la celebración para ampliar la formación e impregnar a los estudiantes de la cultura que les rodea.

En la Academia Clic, la bandera blanca y verde ha estado muy presente durante toda la semana. Están colocadas en las columnas de su patio. También hay un photocall con un corazón que rodea a la palabra Sevilla.

Aprender español con el himno andaluz

Pero el Día de Andalucía en estos centros va mucho más allá de la cuestión ornamental. "Hay un programa cultural fundamental dentro del programa de aprendizaje", dice Guilhaume. Esta semana, Andalucía ha sido la absoluta protagonista.

En sus clases de cultura, los alumnos han trabajado la letra del himno con la idea de que puedan cantarlo. Algunos se han atrevido a entonarlo, tal como se puede comprobar en sus vídeos de redes.También se ha abordado la historia de la comunidad y se han dado clases de baile por sevillanas.

El día más especial, como en todos los colegios, fue el jueves, el día previo al 28-F, donde los alumnos de español pudieron degustar el clásico desayuno andaluz de pan con aceite de oliva.

"Al final se sienten andaluces"

Desde la Academia Clic defienden que este tipo de formación es "fundamental". "La gente viene para aprender un idioma, pero también todo lo que hay alrededor. Es una forma de descubrir algo que no habrían descubierto si hubiesen aprendido español en su ciudad o con una clase online", explica Guilhaume.

En este centro de idiomas ofrecen viajes a otras ciudades de Andalucía. Próximamente irán a Cádiz con objeto del Carnaval. También intentan desentrañar la Semana Santa a sus alumnos y los acompañan a ver pasos. Y en Feria ofrecen trajes de flamenca a las estudiantes para que vayan vestidas al Real como una auténtica sevillana.

La mitad de los estudiantes de Clic son europeos. Hay británicos, alemanes, franceses, italianos y suizos, entre otros. También dan clase a chinos, japoneses, estadounidenses, australianos, turcos y marroquíes. Todos ellos acaban sintiéndose en parte andaluces. "Al final están aquí, también van a ver partidos de fútbol, se identifican con la cultura local", explica su director.

Un viaje gastronómico por Andalucía

El Centro MundoLengua, en la Cuesta del Rosario, es otro ejemplo de inmersión lingüística en Andalucía a través del aprendizaje del español.

En su caso, organizaron la pasada semana una cata de productos andaluces. Es en realidad, tal como explica Antonio, uno de sus responsables, "un viaje por Andalucía a través de la gastronomía".

Se lo ofrecieron a sus estudiantes universitarios de la Universidad Pablo de Olavide. No faltó de nada, pero siempre empezando por el mapa físico de Andalucía, que sirve de base para explicarles el origen de los productos. También se les habló del escudo y la bandera.

El entrante es pan con aceite. Es la excusa para adentrarse en la historia. "Les hablamos del pan de Alcalá de Guadaíra y la importancia de este alimento como elemento de unión entre las culturas de Andalucía". El aceíte sirve para detenerse en la geografía de Jaén. El maridaje es cerveza Cruzcampo, pues todos ellos son "mayores de edad".

La cultura de cada provincia

Para compartir, tocó viaje por Huelva (chacinas ibéricas), Cádiz (queso payoyo) y Málaga (ensalada malagueña). "Lo maridamos con un sherry de Jerez", añade Antonio.

Como plato principal, el paseo gastronómico llevó a los alumnos a Córdoba, Almería y Sevilla. No faltó el salmorejo y el tabernero, una especie de pisto típico de la provincia indálica.

En cada plato, indica su responsable, se les muestra el mapa de las provincias y se repasa la cultura de cada pueblo. Por ejemplo, el maridaje de este último plato fue el vino tinto de Sevilla. "Así conocen que en España no todo es Ribera del Duero y Rioja y que cada región hace sus propios vinos", explica.

"Para nosotros es importante que la gente que viene de fuera se sientan parte y entiendan mejor lo que pasa en la ciudad", dicen desde la Academia Clic.

Estos dos centros son solo dos ejemplos de la forma en que la cultura andaluza penetra en los extranjeros que visitan Sevilla. El 28-F es la excusa idónea para potenciar la inmersión en la tierra mientras los tópicos que identifican a Andalucía llegan a todas las nacionalidades.