El nuevo barrio del Puerto de Sevilla sale adelante, con 700 viviendas, zonas verdes y nuevos usos comerciales

El Ayuntamiento ha aprobado el primero de los pasos para la transformación de los terrenos del Puerto de Sevilla. Será un nuevo barrio con 700 viviendas (226 protegidas), zonas verdes y usos terciarios que están por definir.

El Pleno ha aprobado un proyecto que se aprobó inicialmente en 2022 bajo el mandato del PSOE. Sin embargo, en marzo de 2024 el Gobierno del PP sometió a votación la modificación del PGOU necesaria y se encontró con el rechazo de todos los grupos políticos, según explicaron, por no tener el consenso de los vecinos.

Ha sido ahora, con el voto afirmativo de Vox, cuando el plan para dichos terrenos ha salido adelante. Formaba parte del acuerdo de presupuestos con el PP, lo que ha hecho posible este paso, pese al rechazo de PSOE y Podemos, que se abstuvo en 2024.

E. E. Sevilla Sevilla tendrá un nuevo barrio con 700 viviendas al norte de la ciudad

El documento aprobado plantea 98.000 metros cuadrados edificables a lo largo de la Avenida de las Razas. De todos ellos, 82.000 serán para usos residenciales (226 protegidas y 474 de renta libre). Los 16.000 restantes serán para usos terciarios, donde se admitirán diferentes usos comerciales o de oficinas.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que desde 2011 han aprovechado para tener "reuniones individuales con vecinos y colectivos para incorporar mejoras". Entre ellas, la obligación de incluir aparcamientos en cada parcela y en la Avenida de Guadalhorce, así como la apertura al río.

"Es un paso adelante, pero no definitivo"

Desde Vox, creen que es "uno de los proyectos de crecimiento más ambiciosos" que hay en la ciudad. Su portavoz, Cristina Peláez, ha defendido que en esta ocasión han apoyado el plan porque el Gobierno Local se ha comprometido a tener en cuenta las reivindicaciones vecinales en su desarrollo.

En este sentido, ha recordado que la aprobación es "provisional". "Esperemos que en la definitiva se incluyan todos estos detalles. Es un paso adelante pero no definitivo. Si no se incluyen las reivindicaciones, Vox no aprobará definitivamente este proyecto", ha avisado.

En el resto de partidos aseguran que la propuesta presentada es la misma que la que se llevó a Pleno en 2024. Consideran que no se han atendido las propuestas de los vecinos.

El PSOE votará a favor, "si hay consenso"

Desde el PSOE, Francisco Javier Páez, ha recordado que en 2024 se abstuvieron porque están "a favor del proyecto". De esta forma, según han explicado, querían invitar al Gobierno Local a acordar el plan con los vecinos. "Si hay consenso con los vecinos, van a tener el sí del PSOE", ha anticipado después de votar en contra.

La portavoz de Podemos, Susana Hornillo ha señalado la "falta de estudios de movilidad" y la ausencia de "dotaciones que piden los vecinos". "Han tenido un año, pero insisten en hacer las cosas mal".

Hasta once asociaciones vecinales del entorno de la Avenida de Las Razas han mostrado su oposición a este proyecto. Entre otras cuestiones, lamentan la falta de plan de movilidad para una zona a la que pueden llegar en torno a 1.600 personas por la construcción de 700 viviendas.

Piden más aparcamientos y plan de movilidad

Asimismo, según indican desde la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, reclaman que se detalle un plan de aparcamientos para residentes en una zona que ya de por sí tiene problemas para el estacionamiento.

Por otro lado, la elevada altura de las viviendas que se levantarían, de hasta 11 plantas, también es otro de los motivos de preocupación. Tal como argumentan, devaluaría sus viviendas y modificaría sustancialmente las vistas de un entorno histórico, repleto de edificios de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Tras la aprobación inicial, PP y Vox tendrán que seguir trabajando para hacer realidad el nuevo barrio del Puerto de Sevilla. Lo harán con el compromiso anunciado en el Pleno de incluir las propuestas vecinales.