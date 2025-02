Bronca en el último trámite de los Presupuestos de Sevilla: PSOE y Podemos-IU se marchan del Pleno

El último trámite de los Presupuestos de Sevilla, aprobado con el acuerdo del PP y Vox, ha acabado en bronca. Los concejales de Podemos-IU y del PSOE se han marchado del Pleno después de que el presidente, Manuel Alés, le retirase la palabra a la concejal de la formación morada, Susana Hornillo.

Previamente, le había llamado al orden dos veces tras la petición de Vox, que denunció "insultos" hacia su grupo político. "No vamos a tolerar ni uno más", decía su portavoz Cristina Peláez.

En su intervención, Susana Hornillo criticaba el pacto con Vox que ha permitido la aprobación de los Presupuestos. "Blanquear el racismo, la xenofobia, la 'lgtbifobia' con la puesta en marcha de políticas discriminatorias está legitimando actitudes racistas y xenófobas que nos vamos a encontrar en las calles", exponía.

Estas palabras causaron un revuelo en la bancada de Vox. En ese momento, el presidente del Pleno, le dio la palabra a Gonzalo García Polavieja, que aludía al reglamento para recordar que la intervención de los ediles "debe guardar el decoro y el respeto".

"He perdido la cuenta de los insultos que ha proferido esta señora a este grupo: xenófobo, racista, lgtbifobo... "No ha justificado los argumentos y entiendo que el presidente ejerciendo sus facultades debe llamarla al orden", reclamaba el concejal de Vox.

Alés accedió a la petición. "Le ruego que baje el tono de su discurso y le llamo al orden", dijo ante la disconformidad de la concejal de Podemos: Me parece un atropello contra la libertad de expresión y la democracia".

"No he insultado a nadie"

"No he insultado a nadie. Estoy hablando de políticas. Que quede constancia que usted me ha llamado al orden por ejercer mi derecho a expresar libremente el discruso que representa mi coalición. Me parece muy peligroso y se pone de manifiesto que se está blanqueando el discurso del odio", decía Hornillo.

Ante la insistencia de la edil de Podemos, el presidente del Pleno decidió llamarla al orden por segunda ocasión y le retiró la palabra. Fue entonces cuando Ismael Sánchez, portavoz de la coalición que conforman IU y la formación morada, anunció la decisión de abandonar el Pleno.

"Le informo que mi grupo municipal abandona este Pleno ante la actitud autoritaria y antidemocrática que acaba de mantener", zanjaba.

Respaldo del PSOE

La decisión fue respaldada por toda la bancada socialista. "Coincidimos con la portavoz de Podemos. Nos parece que la forma en la que se ha producido las dos llamadas al orden no tenían ningún sentido y por eso hemos decidido que teníamos que abandonar", dicen fuentes del PSOE.

"Mi grupo está sorprendido. No ha sido acertado ausentarse del Pleno por una decisión que el presidente ha tomado según el reglamento", expresaba el portavoz popular Juan Bueno.

Por su parte, la líder de Vox, Cristina Peláez, calificaba la situación de "esperpento" y asegurada que han soportado "insultos constantes durante todo este mandato y especialmente en los últimos tiempos". Así, ha avisado de que no van a "tolerar ni uno más" y que volverán a recurrir a este procedimiento para instar a llamadas al orden.

Una alegación resuelta

Así terminaba un Pleno que suponía el último trámite de los Presupuestos de Sevilla, aprobados inicialmente, pero que debían ser ratificados tras su exposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la sesión, se ha desestimado la alegación de un particular sobre los nuevos centros de resiliencia que promovía el Ayuntamiento. Dicha reclamación exponía que ya había expirado el plazo de los fondos europeos que cubrirían la financiación y que los terrenos elegidos no admitían tal uso.

La alegación fue desestimada, porque, según exponía el concejal de Hacienda, Juan Bueno, no se ajusta no se ajusta a "los supuestos previstos por la Ley para impugnar los Presupuestos". Además, recordaba que los plazos de los fondos Next Generation habían sido "ampliados".