El PP lanza en Sevilla su propio foro de alcaldes ante el "ninguneo" de Sánchez a 12 millones de españoles

El PP ha presentado en Sevilla el I Foro de Grandes Ciudades. Se celebrará el próximo fin de semana en Zaragoza, donde estarán presentes Alberto Núñez Feijóo y 35 alcaldes populares de municipios de más de 100.000 habitantes.

El objetivo, según ha indicado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del partido, es "mejorar la calidad de vida" de los 12 millones de españoles que viven en estas localidades frente al "ninguneo" y "castigo" al que les somete Sánchez.

En el acto han estado presentes José Luis Martínez-Almeida, José Luis Sanz y Natalia Chueca, el alcaldes de Madrid, Sevilla y Zaragoza, respectivamente.

EP Sevilla Sanz niega la privatización de la Plaza de España y critica la falta de financiación de los Ayuntamientos

Dicho foro nació a raíz de la reciente reunión de los presidentes de las comunidades autónomas del PP en Santander. En principio, existe la intención de que el encuentro se realice varias veces al año con la idea de alcanzar a acuerdos y llevar a cabo "iniciativas conjuntas para mejorar la calidad de vida" de los ciudadanos.

Bendodo ha insistido en que la vocación de la reunión es únicamente "municipalista", anteponiendo el "interés de los ciudadanos a todo lo demás". "Esa es la diferencia entre un alcalde del PP y el presidente del Gobierno".

"Sánchez castiga a los alcaldes del PP"

"Sanchez no puede gobernar, porque no tiene ni el apoyo del Parlamento, ni el de la calle. Como solo se guía por la ideología, al que no le vota, le castiga. Está gobernando contra los ayuntamientos de este país. Castiga a los alcaldes del PP y, por tanto, a sus ciudadanos", ha sentenciado.

Bendodo ha adelantado que el I Foro de Grandes Ciudades estará centrado en los "principales problemas que preocupan a los españoles", tales como la "vivienda", la "atención a las personas vulnerables", los "impuestos" y la "seguridad".

Todos los alcaldes presentes han coincidido en señalar el "ninguneo" al que les somete Pedro Sánchez. Entre ellos está el caso del propio José Luis Sanz, anfitrión del acto, que ha enviado ya cartas a ministros sobre diferentes asuntos y no ha recibido respuestas. "Eso se llama soberbia y desprecio por los alcaldes", ha abundado Bendodo.

También ha habido críticas contra María Jesús Montero, a quien el vicesecretario de Política Autonómica del PP ha calificado como "delegada del gobierno del independentismo". A ella le ha pedido que aborde también el modelo de financiación local en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Este ninguneo solo pasa en España"

José Luis Martínez-Almeida cree que dicho foro les va a permitir "decirle a los españoles que hay una España que funciona, la de los ayuntamientos del PP". "El de María Jesus Montero es que los ayuntamientos se compran y se venden. Están para servir y eso vamos a demostrar en Zaragoza", ha dicho.

Asimismo, se ha alineado con sus colegas para recordar que ha pedido reunirse con el presidente del Gobierno en varias ocasiones sin que haya respuesta. "Este ninguneo solo pasa en España, pero no podemos resignarnos, tenemos que seguir trabajando para servir a los ciudadanos".

Tanto José Luis Sanz como Natalia Chueca han expuesto los procesos de "transformación" de sus ciudades y han insistido en que dicho foro será una forma de que los "proyectos de éxito" repercutan en más municipios, con el foco centrado en vivienda, impuestos, políticas sociales y seguridad.