Las narcolanchas se adentran en Sevilla para refugiarse del temporal y alejar la "presión policial": "No es algo nuevo"

Los narcotraficantes que operan en el Guadalquivir usan Sevilla para refugiarse del temporal. "No es una situación nueva", ha asegurado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Es su respuesta ante el vídeo que ha circulado en redes sociales en el que se puede ver a varias de estas embarcaciones a la altura del estadio de La Cartuja, dentro del término municipal de la capital hispalense.

El cauce de este río, desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, se ha convertido en una de las zonas más calientes de la droga en España. Hasta hace poco era la ruta del hachís, pero últimamente se han trasladado grandes cantidades de cocaína.

"Cada vez que hay una situación de temporal, tanto en la costa como en la zona de la desembocadura del río, este tipo de embarcaciones tratan de refugiarse río arriba", ha dicho Toscano.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha recordado que "la presión policial" sobre estos grupos criminales está siendo "importante" en los últimos tiempos. Es otro de los motivos en los que se enmarca la entrada de estas narcolanchas en la capital hispalense.

Al hilo, ha recordado la incautación de 7 toneladas de cocaína en Coria del Río, la mayor introducida en narcolancha por el sur de España, y de otras 3 toneladas en La Puebla del Río. Es en estos pueblos de la ribera del Guadalquivir, donde los narcos suelen alijar la mercancía en almacenes.

De Sanlúcar de Barrameda a Sevilla. Día y noche a vista de cualquiera que quiera mirar, sin que las fuerzas de seguridad puedan hacer nada más que, de vez en cuando, detectar la guardería e incautar la droga.



Sin embargo, tal como ha confirmado Toscano, es habitual que lleguen hasta la capital hispalense cuando hay episodios de temporal. En otro puntos del cauce, dentro de la provincia de Sevilla, "se ha procedido también a la utilización de medios técnicos, no estrictamente policiales, que sí contribuyen a la propia labor policial", lo que provoca que remonten el Guadalquivir río abajo hasta llegar a Sevilla.

El vídeo de las narcolanchas campando a sus anchas por Sevilla a plena luz del día ha sorprendido a la ciudadanía. Así lo reconoce el propio subdelegado del Gobierno, pero no a la Guardia Civil, ya que estuvieron controladas "en todo momento".

Sin detenciones

Fueron detectadas y vigiladas tanto desde tierra como por medios aéreos por agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional.

No obstante, no se ha registrado ninguna detención. Además, no está descartado que llevasen mercancía. La investigación de la Guardia Civil está abierta. Aunque, en principio, fueron cinco las narcolanchas avistadas, tampoco se puede descartar que más embarcaciones se adentrasen en el término municipal de Sevilla.

Es una situación habitual, como ha informado Toscano, y que está "controlada" por los agentes encargados de este tipo de operaciones, que han reforzado la presión contra estos grupos criminales.