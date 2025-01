La justicia investigará a la izquierda radical de Sevilla por "acusar" a la Policía Local en la muerte de un mantero

El Juzgado de Instrucción número 17 archivó este lunes la causa que investigaba la muerte del mantero Mahmoud Bahkoum, que se ahogó en el Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. Sin embargo, los tribunales sí continuan adelante en la investigación de quienes cuestionaron la labor policial, como sucede con los casos de José Ignacio García y Susana Hornillo, representantes de la izquierda radical en el Parlamento de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, respectivamente.

La última resolución, con fecha de 20 de enero, implica a la concejal de Podemos. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción número 14 ha acordado incoar diligencias previas tras la querella presentada por el SPPME por un delito de calumnias frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla la acusaba de "cargar contra la labor policial" en torno a la muerte de Mahmoud.

"De nuevo un partido político usa la muerte accidental de una persona para cargar contra la labor policial con el único fin del uso partidista de un fallecimiento para arrancar un puñado de votos y sembrar la semilla del odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", exponían en un comunicado.

Hornillo fue denunciada por sus palabras en el Pleno del pasado 16 de enero, donde acusó al Gobierno Local de "poner en la diana al colectivo mantero" y reclamó la apertura de una investigación independiente.

Asimismo, aseguró que la Policía Local "cambió su relato" y se dieron hasta "tres versiones contradictorias".

No obstante, también precisó que "nadie está poniendo en duda que la Policía Local esté cumpliendo su función" y reconoció su falta de medios. "A mí me consta que hacen lo que pueden con los recursos que tienen", añadió. "No han visto mi intervención", aseguró en una entrevista posterior en 7TV.

Citación el 12 de febrero

Pese a ello, el juzgado seguirá investigando si sus palabras tienen un carácter punible. Por el momento, ha citado a la parte querellante el próximo 12 de feberero para que "se ratifique en la querella y aporte a las actuaciones en soporte digital el visionado de la publicación del vídeo al que hace mención" en la denuncia.

La querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, asegura que Hornillo "acusó abiertamente" a la Policía Local "de ser racista, llegando incluso a acusarla de haber causado la muerte de una persona".

A su vez, cita las siguientes palabras textuales: "cómo es posible que una persona que no sabe nadar, como es posible que una persona se arroje al rio sabiendo que posiblemente vaya morir, esto no tiene sentido".

José Ignacio García, en manos de la Fiscalía Superior

A su vez, también sigue adelante la querella presentada contra el diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Llegó a afirmar que se trataba de un caso de "racismo institucional" y de "violencia policial".

"¿Qué sentido tiene que se le persiga durante más de un kilómetro corriendo los policías en moto a un trabajador por llevar 34 camisetas y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir?", se preguntaba en un vídeo publicado en X el pasado 2 de enero.

34 CAMISETAS



Desde la concentración de la comunidad senegalesa de Sevilla👇 pic.twitter.com/vKFWHhr198 — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) January 2, 2025

Por estas palabras, dos sindicatos policiales, CSIF y SPLS presentaron una querella ante la Fiscalía contra José Ignacio García al considerar que tales comentarios "difaman a la Policía Local en su conjunto".

La denuncia se presentó en Sevilla y se ha elevado a la Fiscalía Superior de Andalucía, al ser aforado. Dicha instancia sigue estudiando el caso para determinar si sus palabras son susceptibles de un delito de injurias y calumnias.

Así, continúan adelante las dos investigaciones abiertas contra los políticos que cuestionaron la actuación de la Policía Local en un caso que generó conmoción entre la comunidad senegalesa de Sevilla.

Todo ello mientras el Juzgado de Instrucción número 17 ha archivado la causa que investigaba las circunstancias de la muerte tras revisar el atestado policial y las cámaras de seguridad de los bajos del Puente de los Remedios donde el mantero se tiró al río.