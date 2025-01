El abuelo de Marta del Castillo cree que "el verdadero asesino" de su nieta "está en la calle"

Los alrededores de los juzgados del Prado de San Sebastián han sido el escenario del acto conmemorativo por el 16º aniversario de la muerte de Marta del Castillo. Una cita que ha estado encabezada por José Antonio Casanueva, abuelo de la joven, quien según ha lamentado, cree que "el verdadero asesino está en la calle".

Casanueva no se ha olvidado de las peticiones de libertad provisional o tercer grado penitenciario de Miguel Carcaño que han sido denegadas. Un hecho que, en palabras del mismo, demuestra que "hay jueces buenos y malos".

En paralelo, el abuelo de la víctima ha denunciado que sigue sin haber "absolutamente ninguna novedad, al menos que haya trascendido a la familia". Así, ha lamentado que, cuando está "a punto de cumplir 89 años", siga esperando "que aparezca" el cádaver de su nieta.

Casanueva ha lamentado que el pasado verano, la Audiencia de Sevilla revocase la sentencia que condenaba a El Cuco y a la madre de este. El primero fue condenado por encubrir en 2009 el crimen.

Ambos fueron condenados por un delito de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, del que posteriormente fueron absueltos. La familia de Marta presentó un recurso de casación que ahora está en el Tribunal Supremo.

Al respecto, el abuelo de la joven ha señalado que es algo "absurdo". "No lo comprendemos después de una sentencia" incial condenatoria, ha denunciado José Antonio. Asimismo, Casanueva no ha dudado en reclamar que, de una vez por todas, se esclarezca "dónde está el cuerpo" de Marta.

El abuelo de la víctima ha denunciado que "el verdadero asesino está en la calle", puesto que considera que el asesino de Marta del Castillo fue el "hermano" de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado.

Antonio del Castillo, padre de la víctima, no ha asistido a la efeméride. Sin embargo, sí ha publicado una "adivinanza" en la red social X. Con motivo del 16 aniversario de la muerte de su hija, ha compartido: "Dieciséis años hace, diecisiete tenías (por Marta), otros dieciséis. No los verán pasar, porque algo o alguien no estará. ¿Que es?".

"Estoy sacando fuerzas de donde ya no puedo"

En la concentración del pasado 24 de enero, José Antonio Casanueva ya exigió que se continuara con "la investigación" para encontrar el cadáver de su nieta. En ese momento, los agentes operaban teniendo en cuenta un estudio que habría detectado posicionamientos del teléfono de Carcaño en El Vacie, el cementerio de San Fernando y Dos Hermanas.

Sin embargo, no se ha podido concretar en qué momento fue. Al hilo de esto, pedía la clonación de los teléfonos de más personas relacionadas con el caso, algo que ha vuelto a repetir este viernes.

En cualquier caso, el abuelo de Marta del Castillo asegura que no descansará hasta encontrar el cadáver de su nieta. "Estoy sacando fuerzas de donde ya no puedo, porque voy a cumplir 89 años y ya son muchos para estar al frente de estas cosas", decía en una efeméride que siempre se recuerda con mucho dolor en Sevilla.