El precio de la vivienda toca techo en algunas zonas de Sevilla: baja en cuatro barrios mientras sube en el resto

El precio de la vivienda ya toca techo en algunas zonas de Sevilla. Aunque sube en la mayoría, desciende ya en cuatro barrios. Son Nervión, Porvenir-Tiro de Línea, Los Bermejales y Nervión.

Así lo refleja el informe de la Inmobiliaria Fomentto sobre el mercado correspondiente al tercer trimestre del año. Comprar un piso empieza a ser algo más accesible según la zona en la que se busque. No obstante, el análisis generalizado indica un nuevo aumento.

Dicho documento, que recoge todas las publicaciones en portales inmobiliarios, indica que en el citado periodo el precio del metro cuadrado subió un 4,79 por ciento para situarse en los 2.536 euros. Vuelve a ser más caro, siguiendo con la tendencia de los anteriores meses.

Lo es, además, en la mayoría de los barrios. La caída se nota en alguno de los que tienen mayor poder adquisitivo. Donde más bajan es en Nervión, un 2 por ciento. Le siguen Porvenir-Tiro de Línea (1,8), Los Bermejales (1,7) y Los Remedios (0,4).

La razón, según argumenta el informe, es que en el tercer trimestre del año "han tocado techo las expectativas de ventas altamente sobrevaloradas de los particulares". También sucede en Santa Clara, donde se mantiene estable.

No obstante, "esto no significa que el precio esté bajando sino que están tan inflados los precios que el comprador final no absorbe la oferta existente, por lo que quienes verdaderamente quieren vender están empezando a ajustarlos para conseguir su objetivo".

La mayor subida, en Torreblanca

Al margen de estos barrios, la evolución continúa al alza en el resto de las zonas. Es especialmente llamativo el caso de Torreblanca, donde el precio creció un 5,1 por ciento en el tercer trimestre. Subieron, por su parte, más de cuatro puntos en Pino Montano (4,9) y Alcosa (4,6).

En la horquilla del tres por ciento están Triana (3,8), San Pablo (3,5), San Jerónimo (3,3) y Cerro Amate (3,1). En Sevilla Este, los precios ascendieron un 2,8 por ciento.

Mientras, Santa Justa (1,8), Bellavista (1,5), Centro (1,4) y Macarena (1,3) se quedaron más cerca de la estabilidad en el tercer trimestre del año, algo que solo alcanzó Santa Clara.

Más allá de los datos por barrios, según la información que manejan los notarios, el precio de la vivienda subió un 4,1 por ciento en un año. Esto no ha restado interés a los movimientos, ya que el número de transacciones ha ascendido un 9,9 por ciento.

Diferencia entre oferta y precio real

El informe también arroja otras características del mercado inmobiliario, que muestran la dificultad a la que se enfrentan los compradores. Entre ellas, la diferencia entre el precio al que se quiere vender y el real.

Con los datos de la plataforma Idealista, estima que el precio al que quieren vender los sevillanos es un 9,8 por ciento más caro. Casi el 80 por ciento de las viviendas publicadas en Sevilla está sobrevalorada en este porcentaje, añade el análisis. No obstante, de media tienen que bajar un 5,5 por ciento sus pretensiones, según las estadísticas de los notarios.

Desde Fomentto Inmobiliarias aseguran que en Sevilla "hay muchos compradores que quieren comprar y no encuentran viviendas a la venta". Es por ello que cuando una vivienda sale al mercado "con un precio razonable, se vende rápidamente en un periodo inferior a los tres meses". Lo cifran en una de cada cinco.

Cada vez menos viviendas a la venta

Consideran que hay poca oferta para muchos compradores. De hecho, sobre los datos del tercer trimestre concluyen que "el número de viviendas a la venta es cada vez menor, salvo en el mes de agosto, que salieron muchos inmuebles a la venta postperiodo universitario que se han retirado del mercado de alquiler y se vendieron en época estival".

En total, durante el tercer trimestre de 2025 había 4.449 viviendas a la venta en Sevilla. La mayoría de ellas, un 42,9 por ciento, eran de tres habitaciones (1.909). Por su parte, la oferta de 2 habitaciones solo suponía el 21,4 por ciento (953).

El 18,7 (833) se vendían con dos dormitorios. Mientras, solo había 339 pisos de 1 habitación (7,6). También había disponibles 42 viviendas sin ninguna habitación (0,9).

Del total de viviendas, solo un 40,2 por ciento tenían ascensor. Había algo más con terraza, el 44,2. Más difícil es encontrar un piso con garaje. Solo el 30,7 por ciento de la vivienda disponible lo incorporaba a la oferta.

Asimismo, tenían trastero el 32,8 por ciento de las viviendas disponibles en el tercer trimestre del año. Mientras, solo se vendían con piscina el 13,4 por ciento de ellas.