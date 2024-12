Sanz negociará los Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla con Vox: "No tengo líneas rojas"

José Luis Sanz ha confirmado que se sentará a negociar con Vox los Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla. Tal como avanzó EL ESPAÑOL, es el único partido que ha presentado enmiendas a las cuentas. El resto, PSOE y Podemos-IU, se plantean un rechazo completo.

Ahora que encara las negociaciones, el alcalde de Sevilla ha recordado que no va a "tener líneas rojas". "Se lo dijimos a todos", ha avisado.

El plazo para presentar enmiendas al Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla finalizaba este lunes a las 00:00. Las de Vox suponen una base para negociar que no existe con el resto de partidos.

Al respecto, Sanz se ha visto sorprendido por la "ausencia de enmiendas por parte del PSOE". "No sé qué pretendía dialogar ni dónde está la negociación que quería. Si no se aporta nada, de nada se puede dialogar", ha recalcado Sanz.

Desde el PSOE, según las fuentes consultadas, justifican su posición como una reacción al no haber recibido respuesta al documento de 20 "planteamientos irrenunciables" que remitieron al PP a finales de noviembre.

"No es la forma de negociar"

"Si el PSOE pensaba que yo me iba a presentar en la sede del PSOE para que ellos me dieran el documento que yo tenía que incorporar al presupuesto, creo que no es la forma de negociar. Hay que presentar enmiendas", ha dicho Sanz al respecto.

Ahora se plantean presentar una enmienda a la totalidad cuando sea convocado el Pleno. La idea, según indicó Sanz, es que sea en enero como muy tarde.

En Podemos-IU están en el mismo punto que el PSOE. Consideran que hay que "rehacer al completo" el Presupuesto y probablemente presenten una enmienda a la totalidad.

Por tanto, se confirma que la única opción del Gobierno Local para aprobar el Presupuesto con mayoría en el Pleno es Vox. "Ahora nos sentaremos a negociar", ha confirmado el alcalde. No obstante, ha asegurado que todavía no conocía el contenido de las propuestas. El grupo municipal popular las está estudiando.

Líneas rojas de Vox

Desde Vox aseguran que para pactar un Presupuesto serán líneas rojas la eliminación del gasto superfluo y de ayudas a la inmigración ilegal.

A partir de ahí, buscan introducir aportaciones como la del aumento de inversión en los parques empresariales, en políticas de familia o en limpieza.

Será, por tanto, a partir de ahora cuando empiecen a negociar PP y Vox. El consenso estuvo muy lejos en 2024. El partido de Santiago Abascal votó en contra en junio, la única ocasión en la que las cuentas se sometieron a votación.

El rechazo de todos los partidos llevó a Sanz a recurrir a una cuestión de confianza para aprobar las cuentas en el mes de agosto. Entre medias, según reconocen desde Vox, hubo una negociación fallida que pudo suponer la entrada de la formación de Cristina Peláez en el Gobierno.

La situación cambió tras el verano. El acercamiento se ha hecho patente en el acuerdo para limitar pisos turísticos, las ordenanzas fiscales o el Plan de Enajenaciones e Inversiones. Ahora llega el periodo de negociar los Presupuestos, cuya aprobación puede garantizar la estabilidad a Sanz durante el 2025.