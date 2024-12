Sanz avisa a la oposición: "No me voy a pasar seis meses dialogando por los Presupuestos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que no esperará más allá del mes de enero para someter a votación los Presupuestos. "No me voy a pasar seis meses esperando o dialogando", ha avisado.

Por tanto, ha vuelto a insistir en que la idea del Gobierno local es llevarlos a Pleno lo antes posible. Será en enero a mas tardar, "si no da tiempo en diciembre".

De esta manera, ha vuelto a abrir la opción de repetir el mecanismo de la cuestión de confianza para aprobar las cuentas. En este caso, no prevé esperar hasta el verano, tal como sucedió en 2024.

Ya en el mes de noviembre, pocos días después de presentar los Presupuestos de 2025, daba a los grupos un plazo aproximado de dos meses para alcanzar un acuerdo para la aprobación en el Pleno. Este mismo lunes finaliza el periodo para la presentación de enmiendas por parte de los partidos de la oposición. Se abre el tiempo de negociación.

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha acusado al alcalde de no querer negociar, aunque ha comentado sus sospechas de que ya tiene "un pacto encauzado con Vox".

Pide a Muñoz que se "aclare"

Al respecto, Sanz le ha pedido que se "aclare". "¿En qué quedamos. Yo dialogo o no dialogo?. Si tengo un pacto con Vox es que estoy negociando con alguien". ha dicho.

Y ha trasladado la pelota al tejado del portavoz socialista afirmando que quizás quienes "no han tenido nunca intención de pactar nada con el PP han sido Muñoz y el PSOE, que están en otras cosas".

Cabe recordar que el PSOE planteó a finales de noviembre un documento con 20 "planteamientos irrenunciables" para Sevilla. No todas ellas requerían dotación presupuestaria, pero las presentaron como una condición para aprobar las cuentas.

Solo un día despues, Juan Bueno, portavoz del Gobierno Local criticaba que dichas propuestas fueran "irrenunciables". "Esa palabra no tiene nada que ver con querer negociar. Nos hace pensar que quieren volver a bloquear los Presupuestos", decía.

"No va a ser candidato"

Además, este mismo lunes Sanz ha lanzado otro mensaje a Muñoz, quien confirmó su intención de presentarse a las elecciones de 2027 y recibió el apoyo de Javier Fernández, secretario general del PSOE en Sevilla.

No obstante, el primer edil cree lo contrario. "Tiene que aclarar lo que quiere hacer con su vida, negociar con su partido lo que quiere ser en el futuro en política. "No va a ser el candidato del PSOE y él es el único que no se da cuenta", ha sentenciado.