Javier Fernández declara "todo el apoyo" a Antonio Muñoz para recuperar la alcaldía de Sevilla

"Antonio Muñoz tiene todo mi apoyo personal para conseguir recuperar la alcaldía de Sevilla", ha dicho Javier Fernández, el secretario general del PSOE de Sevilla y también presidente de la Diputación.

De esta manera, la máxima autoridad del partido en la provincia avala el deseo el exalcalde de presentarse en las elecciones de 2027. No obstante, deberá ser refrendado en unas futuras primarias si aparece algúin candidato alternativo.

Javier Fernández ha asegurado que es "un hombre solvente con mucha capacidad de gestión". Además, ha subrayado que "en una sociedad líquida, no se pueden replantear todos los días los liderazgos".

El secretario general del PSOE de Sevilla avala a Muñoz como candidato en Sevilla, pese a reconocer que en las anteriores elecciones "no salieron las cosas". "No lo esperábamos, fue un día duro", ha añadido.

"Lo aceptamos, porque la democracia no se equivoca nunca. Tenemos el diagnóstico de lo que pasó, pero no lo contamos porque las estrategias se ejecutan y no se cuentan", ha detallado.

"Un servidor público en toda regla"

Fernández ha sido el encargado de presentar a Antonio Muñoz en los desayunos informativos de Europa Press. Lo ha definido como "un servidor público en toda regla" al recordar su paso por el Ayuntamiento de La Rinconada, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Sevilla, donde llegó a ser alcalde en 2022 al suceder a Juan Espadas.

Es por ello que lo considera "un gran gestor, un emprendedor de la política" y "un gran valor para Sevilla".

Ha destacado que, más allá de su etapa como alcalde, dirigió las áreas de Turismo, Cultura y Urbanismo, las cuales considera "fundamentales" para gobernar la ciudad con "luces largas".

"Antonio Muñoz es optimista y moderado. Tiene la capacidad de ver una Sevilla en la que no tengamos a elegir entre el kilómetro a la redonda de la Plaza Nueva y los barrios. Más que socialista es socialdemócrata", ha zanjado un Javier Fernández que no ha dejado dudas sobre la candidatura del exalcalde para volver a ostentar el bastón de mando.