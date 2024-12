Antonio Muñoz tiende la mano al PP para "trabajar juntos y llegar a acuerdos"

Antonio Muñoz ha asegurado que el PP tiene la "mano tendida" del PSOE para "trabajar juntos y llegar a acuerdos". Así se ha expresado el portavoz socialista en el Ayuntamiento en unos desayunos informativos organizados por Europa Press, donde ha expresado su deseo de volver a ser alcalde.

Mientras tanto, ha reiterado su voluntad de colaborar con el actual regidor del PP, José Luis Sanz. "Me ofrezco para ayudarle en todo lo que sea menester de la decisiones importantes", ha asegurado.

"Ya lo estamos haciendo. La mayoría de asuntos centrales salen con el apoyo del PSOE, pero si hay temas que requieren una pensada, no hablan. Me han llamado cuatro veces en año y medio", ha lamentado.

Muñoz ha insistido en que "la mayoría de proyectos en marcha en 2024" son de "la etapa anterior" y dan "buena prueba de la transformación inicial iniciada". Entre ellos, ha puesto de ejemplo Altadis, Palmas Altas, el Pítamo y la algodonera de Alcosa.

A su vez, el portavoz del PSOE, ha reconocido el déficit de infraestructuras. "El Metro es un ejemplo de frustración colectiva de esta ciudad". "Después de más de diez años donde no ocurría nada, hoy es una realidad y hay obras", ha sentenciado.

En esta misma línea se ha expresado con otros proyectos como el debate en torno a la SE-40. "Aunque hay quien piense que lo mejor era el túnel, no nos podemos parar por eso". También ha recordado que está en fase de estudio la conexión entre Santa Justa y Aeropuerto. "No podemos seguir lamentándonos porque no están parados", ha insistido.

"Las infraestructuras no pueden ser arma arrojadiza"

En este sentido, ha recalcado que dichas infraestructuras "no pueden ser un arma arrojadiza entre unos y otros". "Estamos ya suficiente crispados para hacer eso", ha asegurado.

Por su parte, ha dirigido buena parte de sus críticas a José Luis Sanz. "No se puede vivir de la inercia de mandatos anteriores. A Sevilla le falta impulso, pulso y liderazgo. Se le está agotando la batería en la Plaza Nueva. Se necesita altura política y una visión estratégica", ha detallado.

Muñoz cree que el alcalde "ha parado el tren de Sevilla y no sabe cómo ponerlo en marcha". "Cada día desayunamos con ocurrencias e impulsos que tiene que rectificar. Sevilla no puede esperar a que José Luis Sanz aprenda a ser alcalde", ha sentenciado.

Según considera, Sanz "vive del Plan de Transformación de Sevilla" de la anterior etapa socialista. "Me enorgullece que el Ayuntamiento los venda como propios. No son ni del PP ni del PSOE, son de Sevilla. Me preocupa que la despensa se queda vacía", ha insistido.

Presupuestos

Es por ello que se ha ofrecido a colaborar con el alcalde, aunque, Muñoz ha precisado que no le "satisfacen" los Presupuestos de 2025 "porque no cuentan con los barrios". Al respecto, el portavoz del PSOE sospecha que el acuerdo entre el PP y Vox está "encauzado".

Asimismo, se ha mostrado partidario de impulsar la Ley de Capitalidad para Sevilla. "Para mí es irrenunciable lo que aparece en el estatuto de autonomía. Dice que Sevilla es la capital de Andalucia, no me lo invento yo, y todas tienen un marco jurídico y económico que reconocen esa singularidad. Es otro proyecto guardado en el cajón", ha asegurado. De hecho, contempla pedir un Pleno Extraordinario, tal como hizo con el Metro.

Además, también se ha detenido en otro de los problemas que más preocupan a los sevillanos, como es la vivienda, donde ha defendido un "gran pacto entre los partidos políticos y el sector para seguir trabajando".

Según considera, Sevilla, con sus suelos disponibles, tiene que fijar un "horizonte temporal más allá del 2027 para atender la "demanda que hay en Sevilla". "Es imposible que con el ritmo que llevamos ahora abordemos la necesidad de 18.000 demandantes", ha sentenciado.