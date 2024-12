Cristina Peláez: "Sevilla tiene que estar de dulce, como Mónaco; luego vendrán los grandes proyectos"

Cristina Peláez (Sevilla, 1972) es una de las políticas más veteranas de Vox. Se afilió pocos meses después de su fundación. Ya acumula cerca de seis años como portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ahora tiene un papel, que considera "decisivo" ante el Gobierno del PP en minoría.

Tras las negociaciones fallidas para entrar en el Gobierno y pactar unos Presupuestos antes del verano, asegura que hay un "cambio de actitud en el PP". Según dice, es lo que les ha dado la oportunidad de hacer una oposición "constructiva" y apoyar algunos proyectos como la limitación de los pisos turísticos y las ordenanzas fiscales.

No obstante, Peláez reconoce que aquel episodio los ha llevado a "aprender y actuar con muchísima más cautela" ahora que se vuelve a hablar por los Presupuestos. De cara al 2027, se muestra a disposición del partido, pero ella está "por la causa" de presentarse por tercera vez consecutiva.

¿Qué balance hace del año y medio de mandato de Sanz?

Sevilla lleva un año y medio de parálisis. Hasta ahora el PP ha tenido una actitud de absoluta falta de diálogo y no hemos podido hacer nada. Después del verano, nos hemos encontrado con un cambio. Se han mostrado mucho más inclinados al diálogo y a la negociación. Nos ha parecido que es el momento de impulsar Sevilla.

¿Entonces el cambio ha sido por la parte del PP?

Antes notábamos desprecio por nuestro partido político. No se nos comunicaba nada y nos enterábamos por la prensa. Actuábamos en consecuencia. La postura ha cambiado radicalmente. No sabemos qué ha podido pasar, pero entiendo que manejan encuestas internas y saben que esa actitud les estaba pasando factura.

Lleva cinco años y medio como portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ¿cómo valora este periodo?

Los cuatro primeros años estuvimos en una oposición absoluta. Queríamos hacer valer la voz de los que piensan como nosotros ante un Gobierno del PSOE. Creo que cumplimos con nota. Por ello en las últimas elecciones ampliamos el 50 por ciento de votos. Ahora nuestra situación es absolutamente distinta. Somos la única alternativa para un Gobierno en minoría y hemos hecho valer el peso de nuestros votos. Estamos aquí por Sevilla y no para conseguir sillones. El PP nos va a encontrar siempre con la mano tendida.

¿Hay algo en lo que haga autocrítica o piense que se pudo llegar más lejos?

Autocrítica no, pero cuando el PP llegó a negar las negociaciones que hubo antes del verano... ¿Qué puede una pensar? No hemos sabido entender esa postura. De hecho, eso nos ha llevado a aprender y actuar ahora con muchísima cautela.

¿Ha dejado de ser una aspiración entrar en el Gobierno?

Vox aspira a gobernar, para eso estamos en política. Dicho eso, dijimos que los sevillanos se habían expresado en las urnas y que no querían más socialismo. Entendimos que si el PP quería un gobierno fuerte y comenzar a cambiar Sevilla debía contar con nosotros. Las negociaciones se malograron y Sevilla no ha podido avanzar como hubiéramos querido.

¿Cómo van las conversaciones sobre los Presupuestos?

Todavía estamos estudiándolo. Hay que invertir en los parques empresariales, que están abandonados, solo se les ha destinado 500.000 euros. Nos parece insuficiente. También la inversión en mercados de abastos. Es necesario impulsar políticas para la familia. Nuestras líneas rojas están encima de la mesa: eliminar el gasto ideológico superfluo y suprimir las ayudas a cualquier tipo de inmigración ilegal.

¿Tiene libertad en Sevilla para marcar su línea, pese al veto a aprobar presupuestos regionales?

Sí, es solo regional. En los ayuntamientos, cada uno tenemos nuestra línea. El de Bormujos, donde hay coalición de PP y Vox, es un ejemplo y sigue funcionando. No hemos recibido ninguna indicación.

Han contribuido a limitar los pisos turísticos, las ordenanzas fiscales o el reciente Plan de Enajenaciones. ¿Es una estrategia a largo plazo o puntual?

Estamos en la oposición absoluta y miramos con lupa cada acción de este Gobierno. Dicho esto, es una oposición constructiva porque Sevilla no puede permitirse tres años de inoperancia. Después del 'numerito' de la cuestión de confianza, hemos decidido que vamos a construir para Sevilla. Apoyaremos lo que consideremos bueno. No tenemos ningún tipo de atadura ni acuerdo.

Cristina Peláez, en el transcurso de la entrevista con EL ESPAÑOL. Carlos Márquez Sevilla

Siempre hemos dicho que es insuficiente. Limitar al 10 por ciento todos los barrios no nos parecía bien. Por el acuerdo que suscribimos, ahora se van a contemplar otras variables para bajar el porcentaje, como el nivel de renta. Los pisos turísticos suben el precio de los alquileres y hay barrios que no se lo pueden permitir.

Si fuera alcaldesa, ¿qué sería lo primero que haría?

Cubrir los servicios básicos. Por ejemplo, Sevilla tiene todavía un suspenso en limpieza. El Ayuntamiento tiene que limpiar, poner luces, garantizar la seguridad, arreglar las calles. Sevilla tiene que estar de dulce, como si fuera Mónaco. Una vez que tengamos todo eso, hay que poner en marcha los proyectos importantes, como Vera, que revitalizará Los Remedios. Después, no podemos estar sin una red completa de Metro. Me sentaría en los despachos del consejero y del ministro y de ahí no me sacaba nadie hasta conseguirlo. En general, tenemos un retraso de infraestructuras de 40 años. No se puede permitir eso.



¿Y el problema de la vivienda tiene solución?

Claro que sí. Sevilla tiene muchas zonas donde se puede construir. Deberían impulsarse proyectos que han estado parados doce años. Ahora se está empezando a mover muy tímidamente, pero nosotros queremos más.

¿Qué opinión tiene sobre el aumento de los eventos en Sevilla, incluidos los religiosos?

No me parecen mal. Sevilla es una gran ciudad y merece atraer estos eventos. Para ello tienes que tener unos servicios públicos de calidad. Si no inviertes en ellos, es . No podemos pagar las productividades de la policía una y otra vez, porque no soluciona ni la falta de policías. Como sigamos así, vamos a acabar en bancarrota.

¿Aprobarán el cambio de modelo de la Feria?

Es un tema que está ahí en ciernes. Nos sorprendió mucho el resultado de la encuesta. Tanta polarización nos ha dejado descolocados y estamos valorando una decisión. Lo supeditamos a que San Fernando sea festivo, pero es cierto que se vota todos los años. No puede existir una normativa que lo establezca como festivo sí o sí.

¿Será candidata en el 2027?

Mi partido dirá. Yo estoy por la causa después de todo el trabajo que estamos haciendo y lo bien que estamos consiguiendo canalizar lo que queremos. Pero estoy a disposición de lo que quiera Vox.

¿Se ve dando el salto a la política regional o nacional?

No lo he pensado. Estoy muy metida en la política local. Me da mucha satisfacción y me parece apasionante. Si mi partido decidiera situarme en otro sitio, pues lo afrontaría con la misma ilusión.

En su partido las decisiones nacionales tienen mucho peso. ¿Qué relación tiene con Santiago Abascal?



La relación es buena. Tengo una ventaja: estoy casi desde el principio. Cuando somos muy poquitos, nos conocemos todos más. Tuve la suerte de conocer perfectamente a Santiago Abascal. Se vino aquí un mes en las primeras andaluzas donde no sacamos nada.