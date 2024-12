El Ayuntamiento encara el último trámite para hacer "lo que quieran los vecinos" en el solar de Arrayán

El Ayuntamiento espera aprobar en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo el Plan de Enajenaciones e Inversiones para el periodo 2024-2027. En él se incluye el solar de la calle Arrayán donde los vecinos reclaman un parque público. Tal como ha insistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se hará "lo que quieran los vecinos".

En dicho documento, tal como confirman desde el Ayuntamiento, se estima un precio de venta de 5 millones de euros. Sin embargo, esto no significa que no se vaya a trabajar en el consenso con la comunidad, explican.

Fuentes municipales indican que la inclusión de dicha parcela, de 2.400 metros cuadrados, en el Plan de Enajenaciones es un trámite "necesario" para plantear un ordenamiento urbano. "Si no, no se puede hacer nada", indican.

Ahora mismo, la zona no tiene uso. Es solo un solar. Para que se pueda llevar a cabo cualquier proyecto, es necesario planear el uso del suelo, argumentan.

"Ahí no se puede acometer ahora mismo un parque. Es imposible. Tendríamos que definirlo en el PGOU", decía el alcalde en la mañana de este martes.

Por tanto, según indican, la introducción en el Plan de Enajenaciones, junto a otros 15 suelos, forma parte del mecanismo para construir un nuevo proyecto en esta zona del centro, entre ellos el pulmón verde que reclaman los vecinos.

Dicho plan estima el valor de venta en cinco millones de euros. No obstante, la idea es desarrollar "un espacio libre y ajardinado" y dotaciones. Incluso se recoge que la actuación se realizará siempre "con el consenso vecinal".

"Venta condicionada"

En otras palabras, tal como lo explicó Sanz este martes, "esta venta estaría condicionada a lo que quieran los vecinos en ese espacio".

Así, desveló que el Ayuntamiento tiene "varios proyectos sobre la mesa", pero no los llevarán a cabo hasta sentarse con los vecinos y que ellos aprueben algunas de las opciones.

Desde el Consistorio defienden que el solar de la calle Arrayán ya estaba dentro del Plan de Enajenaciones y el PSOE "solo lo sacó dos semanas antes de las elecciones del 2023".

Para aprobar el proyecto, el Gobierno Local necesita el apoyo de al menos uno de los grupos munipales de la oposición en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo.

PSOE y Podemos-IU, en contra

El PSOE se ha mostrado muy crítico con la iniciativa y ya ha anunciado su voto negativo. "Había un compromiso y un trabajo previo realizado con los vecinos para que ese solar fuera una zona verde", lamentó Antonio Muñoz este martes.

Desde Podemos-IU también han rechazado tajantemente la inclusión en el plan. Por tanto, todo queda en manos de Vox. Con ellos se ha reunido la Asociación Pulmón Verde, que lidera el movimiento vecinal, en la mañana de este martes.

Asimismo, los vecinos han insistido en pedir por registro una reunión con el Ayuntamiento, que, tal como ha dicho Sanz, prevé un encuentro con ellos. En él, les mostrarán las opciones que tienen sobre la mesa para este solar.

En cualquier caso, los vecinos de la zona no están conformes con la gestión municipal. Sandra Camps, la portavoz de la Asociación Pulmón Verde manifestó a EL ESPAÑOL que el proyecto para hacer un parque público en el solar "ya estaba hecho".

Según relataba, el trabajo vecinal consiguió que todos los grupos municipales aprobaran en 2022 en el Pleno el inicio de los trámite para cambiar la calificación en el PGOU del solar, de residencial a dotacional. Eso, según argumentaba, permitía convertirlo en la zona verde que reclamaban.

Tienen su propio proyecto de parque

Arquitectos y botánicos forman parte del movimiento vecinal y elaboraron su propio proyecto para desarrollar el parque, el cual esperan que se mantenga en su totalidad.

Al respecto, indican que ese supuesto "gran espacio libre y ajardinado que ahora se anuncia no casa con la reivindicación y consenso vecinales, que es un parque". "No es lo mismo una plaza con más o menos parterres y macetones y un puñado de arbustos que un parque", dicen

Sin embargo, desde el Ayuntamiento defienden que la inclusión en el Plan de Enajenaciones es el trámite necesario para llevarlo a cabo.

Pese a ello, los vecinos prevén seguir adelante con sus movilizaciones. Este mismo miércoles en el que se votará la aprobación del Plan de Enajenaciones se concentrarán frente al Ayuntamiento.

Carta a Juanma Moreno

Durante estos días, han llenado el barrio de carteles reivindicativos e incluso han enviado una carta a Juanma Moreno. Le piden que intervenga directamente en el asunto.

Pese a recoger que "la nueva versión" del Plan de Enajenaciones "suena algo mejor que la anterior", no entienden porque se estima un precio de venta de 5 millones de euros. Exigen que se aceleren los trámites para garantizar el uso dotacional en el PGOU, tal como se aprobó en 2022. "Si no, no es vinculante", argumentan.

Sea como sea, será en el encuentro con los vecinos cuándos se defina realmente el destino del solar de Arrayán, donde se buscará, tal como indican desde el Ayuntamiento, el "consenso vecinal".