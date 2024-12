La facturación de los bares de Sevilla, por debajo de "cualquier otro fin de semana" durante la Magna

La Asociación de Hosteleros de Sevilla ha hecho un balance de la Magna, donde estaba vigente la prohibición de no instalar veladores en un amplio perímetro alrededor de la procesión. Según apuntan, en los establecimientos que han abierto, la facturación "no ha alcanzado niveles propios de cualquier otro fin de semana" durante el Puente de la Inmaculada.

"Resulta imposible realizar cualquier comparativa entre este año y la misma festividad en años pasados", han indicado en un comunicado.

Según indican, un "centenar de bares y restaurantes" han visto "imposibilitada su labor, o han considerado que no se daban las condiciones mínimas para atender a sus clientes, cuyos ingresos directamente ha sido eliminados en una fecha clave".

De hecho, aseguran que en la jornada del domingo, se han visto "calles, plazas y avenidas con un número de personas inferior al de cualquier otro fin de semana.

En concreto, aluden a zonas como la Alfalfa, el Salvador y Plaza Nueva, que se han encontrado "completamente despejadas y sin atisbo de las masificaciones previstas".

"Exceso de miedo"

A pesar de todo, recalcan que "la seguridad ha de ser lo primero" cuando se organiza un "evento tan particular". No obstante, creen que "no se puede aceptar que el exceso de miedo imposibilite la labor de todo un sector".

"Atar las manos a la hostelería no es limitar los ingresos de un empresario, es acabar con el mayor impulsor económico de la ciudad y eliminar todos aquellos puestos de trabajo que tradicionalmente ha supuesto el aumento de contratación en estas fechas", han sentenciado en su comunicado.

Una vez superado el puente de diciembre y la Magna, los hosteleros de Sevilla señañan a la Navidad como "fechas claves" donde "es necesario abordar con brevedad las medidas que puedan ser adoptadas".

Al respecto, no ven "aceptable que las previsiones en cuanto a contratación y acopio de mercancía se conviertan de nuevo en papel mojado a tres días de tales celebraciones".

Menos asistencia de la esperada

El alcalde, José Luis Sanz, reconocía el pasado lunes que "no hubiera tomado" dichas medidas con la hostelería, "si hubiera conocido las cifras reales de asistentes a la Magna".

Sevilla reunió a cerca de 700.000 personas en el día de la Inmaculada, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. Según apuntaba el propio primer edil, "no se cumplieron las expectativas". La previsión era albergar a un millón de personas.

Sanz, que pidió "perdón" previamente a los hosteleros, insistió en que tomó la decisión "con los datos que tenía encima de la mesa" y que "es muy difícil" compatibilizar los intereses de diferentes en eventos de tales características. "Era un acontecimiento que no habíamos vivido nunca en la ciudad de Sevilla", subrayó.