Todas las prohibiciones y recomendaciones de la Magna de Sevilla: "Esto no es Semana Santa"

Sevilla se prepara para vivir una jornada histórica con la Procesión de Clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, más conocida como la Magna de Sevilla. Es un escenario nunca visto en el que los hábitos serán muy diferentes respecto a la Semana Santa o cualquier procesión extraordinaria.

Es por ello que desde el Ayuntamiento han insistido en la última semana en difundir una serie de recomendaciones y prohibiciones. Se pretende orientar el comportamiento del público en una cita donde las aglomeraciones serán mucho mayores. Se prevé en torno a un millón de personas en un espacio del tamaño del Real de la Feria.

"Esto no es Semana Santa, el escenario es más parecido al de una cabalgata", decía en declaraciones para 101 TV Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores. Por tanto, la seguridad será "lo primero" para todas las administraciones que participan en el dispositivo, con más de 2.000 agentes.

E. E. Sevilla La Magna de Sevilla impedirá entrar y salir de los aparcamientos del Centro y Triana

Por ejemplo, estará prohibido el uso de artículos pirotécnicos, que sí se emplearon en salidas extraordinarias recientes, como la de La Estrella. "No hay autorización expresa para estos días", recuerdan desde Emergencias Sevilla. Además, al estar restringido el espacio aéreo, también se ha prohibido el uso de drones no autorizados.

Mientras, habrá calles en las que no se podrá entrar una vez superado un límite de personas. Para la ocasión, el dispositivo de seguridad ha establecido un semáforo con tres niveles. Rojo (aforo completo), ámbar (alta ocupación) y verde (tránsito fluido).

No se permitirá el acceso en las calles de aforo completo. Por su parte, se controlará la entrada en las zonas de alta ocupación, donde no se podrá entrar con carritos de bebé y sillas de ruedas. Si hay tránsito fluido, se recomienda no obstaculizar el paso.

Durante la Procesión de Clausura del #IICongresoHdadesSevilla #MagnaSevilla iremos informando periódicamente sobre los niveles de ocupación de las calles del centro.

🔴 Aforo completo: No se permite el acceso y se recomienda usar itinerarios alternativos.

🟡 Alta ocupación: El… pic.twitter.com/jHw3IJViQk — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 4, 2024

Se informará periódicamente de la situación de las calles a través de las redes de Emergencias Sevilla. Es un sistema que funcionará especialmente en el recorrido común, donde las zonas sin sillas reservadas están muy limitadas y se prevén grandes aglomeraciones.

Por su parte, otra de las novedades será la colocación de líneas rojas en las calles por las que discurrirán los traslados. No se podrán superar dichas franjas, que sustituyen a las vallas. Aquellos que las superen serán desalojados por la policía. Es un sistema que ya se probó en la pasada Semana Santa y con el que se pretende mejorar la capacidad de evacuación.

En el recorrido de la Procesión de Clausura del #IICongresoHdadesSevilla podrás ver unas líneas rojas que delimitan la zona que debe quedar libre para garantizar el paso de las procesiones con seguridad.

🟥Sitúate detrás de las líneas. 🟥

El público que se encuentre ocupando la… pic.twitter.com/4j9mC1RVd7 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 6, 2024

También estará vetada en parte una de las costumbres más típicas del sevillano durante la Semana Santa. Se trata del cangrejeo. Tal como informó Manuel Alés, no se podrá caminar frente a los pasos en el recorrido común. Ya en los traslados, será la policía la que establezca qué se puede hacer en función de la situación de las calles.

La prohibición más polémica ha sido la de los veladores, que no se podrán instalar en un amplio perímetro del centro y Triana, lo que ha despertado numerosas quejas por parte de los hosteleros. Tampoco podrán servir bebidas destinadas al consumo en la calle, pero no habrá 'ley seca'. Se podrá beber dentro de los establecimientos.

La Policía Local será especialmente "incisiva", tal como recalcan desde el Ayuntamiento, en vigilar que se cumpla dicha restricción, así como las sillitas. Se quiere impedir que haya obstáculos en la vía pública para garantizar la movilidad en todo momento.

No ir "a contracorriente"

Más allá de las prohibiciones, desde las diversas fuerzas de seguridad que participan en el dispositivo se han difundido una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante las aglomeraciones. Todas ellas han coincidido en destacar la "paciencia" como una de las mejores herramientas en la bulla.

"No corras, no grites y colabora", indican desde la Policía Nacional. Además, en caso de acudir con niños recuerdan no soltarlos de la mano y apuntar el teléfono móvil en su mano. También recomiendan prever "un punto de reunión" con ellos. Asimismo, informan de que "en caso de incidente, la salida más segura es el sentido contrario de la amenaza".

En otro vídeo difundido por Emergencias Sevilla, se recomienda el uso del transporte público, que será gratuito el día de la Magna de Sevilla.

En el recorrido de la Procesión de Clausura del #IICongresoHdadesSevilla podrás ver unas líneas rojas que delimitan la zona que debe quedar libre para garantizar el paso de las procesiones con seguridad.

🟥Sitúate detrás de las líneas. 🟥

El público que se encuentre ocupando la… pic.twitter.com/4j9mC1RVd7 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 6, 2024

Mientras desde los Bomberos de Sevilla, recomiendan "previsualizar todas las vías de salida", una vez ubicados en un punto para ver la procesión. Si se necesita la evacuación, se pide guardar "un orden de salida" y no correr para evitar caídas. Tampoco se debe ir "a contracorriente".

Asimismo, la Policía Local recomienda llevar siempre agua potable, calzado y ropa cómoda, además de seguir siempre los canales oficiales para evitar bulos.

Desde Emergencias Sevilla han publicado una serie de consejos en caso de encontrarse en una calle con aforo completo. El más importante es el de "avanzar por el lado derecho de la calle" para permitir que las personas en sentido contrario lo hagan por la izquierda.

Sigue estos consejos si te encuentras en una zona con aforo completo de personas durante la Procesión de Clausura del #IICongresoHdadesSevilla #MagnaSevilla

🔴 Sobre todo, avanza por el lado derecho de la calle para permitir que avance por tu izquierda las personas en sentido… pic.twitter.com/K4HAPBT7Yz — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 4, 2024

También se insta a no detenerse para que nunca se obstruya el paso y garantizar el movimiento, así como a subir a los menores a los hombros en brazos.

Asimismo, Manuel Alés indicó en 101 TV que "para las horas centrales, se recomienda estar en un sitio fijo con tiempo suficiente". Y es que sobre todo, en el recorrido común, con pocos espacios sin sillas, el espacio es limitado, por que el aforo podría completarse con mucha antelación.

La oleada de normas y recomendaciones son el indicativo de que el escenario dista mucho del habitual de Semana Santa. El libre movimiento estará muy restringido. Más allá de ellas, un dispositivo de más de 2.000 agentes se encargará de controlar cada detalle de la Magna de Sevilla, una jornada que, pase lo que pase, quedará guardada para siempre en la memoria de la ciudad.