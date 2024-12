Vox pretende que se cree un espacio para los no nacidos en el cementerio de Sevilla

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla quiere que se habilite un espacio para no nacidos en el Cementerio de San Fernando.

La idea, según explican, es que se puedan "sepultar o depositar, en suelo o en pared, las cenizas de bebés que no han podido nacer, en condiciones que garanticen la máxima dignidad y asequibles para cualquier familia".

La portavoz municipal de Vox, Cristina Pélaez, cree que Sevilla debe seguir los "ejemplos" de otros ayuntamientos que han habilitado panteones de este estilo.

Uno de ellos es el que se estrenó el pasado octubre en el Parque de Las Mariposas del Cementerio de La Almudena. Como en este caso, también surgió de una propuesta del grupo municipal de Vox.

También se ha inaugurado recientemente otro espacio similar en Cartagena, donde gobiernan en coalición PP y Vox. En Almería también se abrió otro en 2023.

En el último Pleno del año

El grupo municipal del partido de Santiago Abascal ya ha registrado la moción para llevar la propuesta al Pleno de diciembre, el último del 2024 si no hay convocatorias extraordinarias.

Allí se someterá a debate y votación por parte de los distintos grupos. Lo hace en un momento en el que hay conversaciones abiertas entre el PP y la oposición para aprobar los Presupuestos de 2025, aunque no negociaciones, según coinciden desde los distintos grupos.

En 2024 no ha habido acuerdo y el alcalde, José Luis Sanz, tuvo que recurrir al mecanismo de la moción de confianza para aprobarlos en agosto. Ahora, la situación ha cambiado.

No es línea roja para los Presupuestos

Contó con el apoyo de Vox para limitar los pisos turísticos en las zonas saturadas y para las ordenanzas fiscales. No obstante, rechazó en dos ocasiones un Plan de Viabilidad para Contursa, la empresa municipal de Turismo, que arrastra una deuda de más de 14 millones de euros.

En este contexto, los tres concejales del partido de Santiago Abascal pueden ser una opción factible para que José Luis Sanz apruebe los Presupuestos a primeros de año. La idea es evitar que el trámite se alargue hasta el verano, como ha sucedido este año.

Fuentes de Vox aseguran que la creación de este espacio para no nacidos en el cementerio "no es una línea roja". Además, indican que dicha propuesta supondría un "gasto mínimo" para las arcas municipales. En el PP no hay fijada postura al respecto, por el momento.

"Un ser humano no es un residuo médico"

"Muchos padres y madres que pierden a sus hijos antes de nacer por cualquier circunstancia pueden necesitar el sosiego y la paz interior de que sus hijos descansen en un lugar digno y adecuado", ha dicho Cristina Peláez.

La portavoz de Vox justifica esta propuesta al entender, "como muchos profesionales, que un ser humano no nacido no es un residuo médico y por tanto, sus restos no pueden ser tratados como tal".

Según ha expuesto, las mujeres que sufren un aborto espontáneo tienen "secuelas que se ven reflejadas en reacciones físicas, psicológicas, emocionales y relacionales". "El dolor de la madre, y también del padre, ante la pérdida de un bebé, se ve incrementada por la dificultad para poder despedirlo", ha añadido.

Es por ello que pide al Gobierno municipal "la sensibilidad necesaria" para aprobar esta medida en Pleno que, según creen, ayudará "a los padres sevillanos que han perdido a sus hijos a sobrellevar mejor el duelo gestacional y perinatal".