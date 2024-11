La película francesa 'And Their Children After Them' gana el Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Uno de los gemelos Boukherma, autores de la película 'And Their Children After Them' con el jurado del Festival de Cine de Sevilla

La edición número 21 del Festival de Cine Europeo de Sevilla ha concluído este sábado con la entrega del Giraldillo de Oro la película 'And Their Children After Them', de los franceses Ludovic y Zoran Boukherma.

Así lo ha decidido el jurado de la Sección Oficial, compuesto por David Puttnam como presidente, el célebre actor Jeremy Irons, Paola Malanga, Mounia Meddour y Eva Rekettyei.

Es el cuarto trabajo de los gemelos Boukherma en la industria del cine, la adaptacón a largometraje del libro homónimo, una historia sobre la mayoría de edad que sigue a tres adolescentes durante cuatro veranos en una pequeña ciudad desindustrializada del noreste de Francia entre 1992 y 1999.

Por otro lado, el letón Gints Zilbalodis sido reconocido con el Gran Premio del Jurado por su película de animación 'Flow'. Esta obra también ha sido galardonada con dos premios más: el de mejor montaje y el Premio Puerta América, la nueva sección del Festival y una de las más comentadas.

'The Girl with the Needle' es la otra triunfadora del certamen. En total, esta película se ha llevado cuatro galardones, incluyendo mejor dirección para Magnus von Horn y mejor actriz para Trine Dyrholm.

Fotograma de la película 'And Their Children After Them, ganadora del Giraldillo de Oro del Festival de cine de Sevilla

Además, el Premio al Mejor Guion ha recaído en Sandhya Suri, por 'Secretos de un crimen'.

'Drowning dry', dirigida por Laurynas Bareisa, ha obtenido el Premio a la Mejor Película de Rampa, sección dedicada a cineastas noveles emergentes, mientras que 'Lads', de Julien Menanteau, se ha hecho con el Premio a la Mejor Película de Alumbramiento, para películas sin distribución en España.